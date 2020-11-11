近3年光棍節新高！ 高雄185對新人1111結婚登記

今天11月11日，被許多人稱為「光棍節」，高雄市政府民政局鼓勵已有好的對象單身市民不妨今天辦結婚登記，結束單身的日子。鼓勵奏效，民政局統計各戶政事務所受理的結婚登記，共有185對，是這3年來新高，辦理結婚登記的新人中，還有同性伴侶。

民政局表示，107年的「光棍節」，有31對辦理結婚登記，108年有97對，今年185對是創紀錄。今天各戶所都精心布置結婚專區供新人拍照留念，也送金鏟子、馬卡龍等小禮物給新人，送上滿滿的祝福。

據民政局轉述，一位在上海擔任銷售總監的黃先生，對來自故鄉高雄參加面試的新人游小姐一見鍾情，偷偷向人事單位要了游小姐的電話，游小姐一度誤以為是公司要通知她面試結果！兩人就這樣交往，原預定今年初結婚，但受新冠肺炎疫情影響，只好延期，游小姐幸運懷了身孕，夫妻倆決定回台，選在今天辦理結婚登記，開心地等待孩子出生。

一對曾在台東一家餐廳共事一個月的新人，男方是高雄人，女方因念書的關係後來到高雄，兩人再次相遇，也牽起緣分。兩人說錯過了去年的「1111」和今年的「520（我愛您諧音）」，今年終於在1111攜手邁入人生另一個階段。

今天辦理結婚登記的也有同性戀人，兩人本來在中部工作，目前決定到高雄打拚，今天由朋友陪伴完成結婚登記。