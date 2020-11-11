前鎮瑞北夜市營業屆期 攤販臨時被告知「今是最後一夜」

今天是攤販集中場落日條款屆期日，包括瑞北夜市等都錯失了申請合法的機會，業者憂心未來生計。不過，高市府經發局允諾會繼續輔導。

位於前鎮區的瑞北夜市今天晚上攤商生意一如往昔，不管是烤肉還是飲品生意都有不少客人光顧，逛夜市的民眾並不知道今天是瑞北夜市的最後一夜；而剛剛得知今天是最後一個營業日的攤商則憂心忡忡，擔心未來生計。

賣排骨酥的業者說，市府未積極溝通，臨時被告知今天是最後一夜，都擔心全家未來如何餬口；有業者說「夜市要毀滅了」，批評市府無視市井小民的生計，揚言要上街頭抗議。對於市府要轉介攤商到凱旋夜市做生意，業者多半表示不願遷移，因為客群未必會跟著移轉，擔心去別處沒生意。

經發局發布新聞稿指出，今天是攤販集中場落日條款屆期日，對於在兩次延長申設期限後仍未獲審查小組、居民支持的攤販集中場，經發局會採漸進式輔導方式，參照其他縣市管理政策，持續輔導成立管委會，加強自主管理，有效降低當地交通、環境衛生及居民生活品質的影響。

經發局官員指出，已輔導55場市集，其中37場成立管理自治組織並依法提出申請，有23場通過，也就是未取被核可的市集就沒有機會再申請合法了，未來會協助轉介到用漸進式方式輔導到其它攤集場營業。

經發局表示，為平衡在地消費並且兼顧居民生活品質，市府於101年訂立「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，鼓勵在地攤商成立管理自治組織、做好敦親睦鄰工作等，業者如未依規定於落日條款屆期就錯失申設機會，經發局強調已兩次通過延長攤集場申設期限。經發局允諾協助轉介到合法夜市，包括凱旋青年夜市等。

經發局也強調，日前有夜市沿線居民到市府陳情要求擁有不受干擾的居住權，市府也要兼顧夜市沿線居民的居住權益，包括交通、環境品質及動線等。