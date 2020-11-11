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成立68年 金門縣地政局今辦慶祝大會表揚績優員工

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣地政局今天慶祝地政節舉辦大會，會中由縣議會議長洪允典（中）頒獎表揚績優地政人員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣地政局今天慶祝地政節舉辦大會，會中由縣議會議長洪允典（中）頒獎表揚績優地政人員。記者蔡家蓁／攝影

成立已68年的金門縣地政局今天慶祝地政節舉辦大會，會中頒獎表揚績優地政人員，包括各界嘉賓與地政局退休員工都出席參加典禮，現場佳賓雲集，地政局局長葉媚媚表示，金門的地政工作，在歷任局長及大家共同努力經營下，已奠定良好基礎，期望在既有基礎上，讓各項地政業務推動邁向更精進更創新更便民。

金門縣地政業務起於民國41年開始辦理地籍測量、42設立地政機關辦理土地總登記，與地政節起源為前後年，金門縣地政局為紀念地政工作對於國家社會之貢獻，於地政節當日舉行慶祝活動，以表揚及發行特刊、績效影片首播等方式共同紀念及慶祝。

這項慶祝大會於今日在地政局舉行，包括金縣議會議長洪允典、副縣長黃怡凱、行政院金馬聯合服務中心翁明志執行長、議員楊永立、李養生、蔡水游；地政局前後任局長張忠民、林德恭及各局處首長等人出席典禮，典禮隆重而溫馨。

黃怡凱與洪允典等人在致詞時期勉地政同仁及團隊的努力，期許以好的服務態度服務鄉親，維護鄉親土地權益；典禮中頒獎表揚績優地政人員及資深員工；特刊由副縣長代表縣長於序言題字，洪議長於特刋扉頁簽名後發行，並將努力成果以績效影片呈現，地政局藉由表揚績優人員、發行特刋及績效影片，呈現地政人員努力與各界分享。

今年表揚的績優地政人員，有許琇嵐、張怡姍、許宏銳、許翼隆等4名員工；年資屆滿20年莊家鳳、許慈蕙、王宏任、楊秀惠、李欣亞，年資屆滿25年薛毓霜、辛阿行、林桂枝、劉淑萍、王素貞、呂秀英、蔡淑貞，年資屆滿30年楊志鋼、李錫銘、邱秀蓮、陳智輝及陳惠珠等17名員工。

金門地政局局長葉媚媚表示，金門的地政工作，在歷任局長及大家共同努力經營下，已奠定良好基礎，期望在既有基礎上，讓各項地政業務推動邁向更精進更創新更便民，對於未來，將會全力推動土地安居，期望透過土地整體規劃與開發，讓金門成為幸福宜居島嶼，同時提升為民服務品質，讓服務再升級。

成立已68年的金門縣地政局今天慶祝地政節舉辦大會，會中頒獎表揚績優地政人員。記者蔡家蓁／攝影
成立已68年的金門縣地政局今天慶祝地政節舉辦大會，會中頒獎表揚績優地政人員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣地政局今天慶祝地政節舉辦大會，金門地政局局長葉媚媚致詞表示，金門的地政工作，在歷任局長及大家共同努力經營下，已奠定良好基礎，期望在既有基礎上，讓各項地政業務推動邁向更精進更創新更便民。記者蔡家蓁／攝影
金門縣地政局今天慶祝地政節舉辦大會，金門地政局局長葉媚媚致詞表示，金門的地政工作，在歷任局長及大家共同努力經營下，已奠定良好基礎，期望在既有基礎上，讓各項地政業務推動邁向更精進更創新更便民。記者蔡家蓁／攝影

金門 行政院

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