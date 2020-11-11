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屏縣議員稱高鐵南延傳炒地皮 縣府政風處：未聽說
屏東縣議會定期會今安排民政處、社會處、勞動暨青年發展處及政風處負責業務報告及備詢，對於高鐵南延一案，縣議員洪明江質詢表示，高鐵左營至六塊厝路線可能掀起「六塊厝炒地皮」。對此，縣府政風處長陳建利回應，未聽聞此事。
洪明江今質詢政風處指出，高鐵南延一案，近期可能會定案，至於拍板哪一段路線尚未得知，多半偏向左營至六塊厝的路線，也傳出「六塊厝炒地皮」風聲。
洪明江表示，這種事情，雖然沒人可以拿出證據，但若民眾要炒地皮，「沒有政府配合，怎麼炒地皮」。
對此，陳建利回應，高鐵路線整個計畫仍未定案，對於土地規畫、徵收等也都沒有雛形，未聽聞六塊厝炒地皮一說。
洪明江說，待定案時，才炒地皮已經來不及，在定案以前多數情況都已內定好了，因此，對於左營至六塊厝路線可能掀起的「六塊厝將炒地皮」一事，要求政風處要主動了解。
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