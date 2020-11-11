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金門監獄辦點心成果發表會 一口酥、豆沙餅讓人超驚艷

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門監獄此次邀請烈嶼鄉合成餅舖創辦人林信光老師教授受刑人做出好吃的豆沙餅、一口酥等點心，林信光肯定學員認真學習。記者蔡家蓁／攝影
金門監獄此次邀請烈嶼鄉合成餅舖創辦人林信光老師教授受刑人做出好吃的豆沙餅、一口酥等點心，林信光肯定學員認真學習。記者蔡家蓁／攝影

金門監獄的麵線與燒餅聞名全國，下一步可能會開賣一口酥與豆沙餅點心！福建更生保護會攜手金門監獄，於今天舉辦「閩式傳統點心技訓班成果發表會」，現場展示受刑人製作的一口酥等點心，讓到場的貴賓都相當驚艷，直說品質與口感，不輸外面市售的產品，未來受刑人出獄後，也可以靠這項手藝行遍天下，開創不同的人生。

今天是11月11日，除了是大眾所知的雙11購物日之外，也是「更生保護節」，包括福建更生保護會董事長林邦樑（福建高等檢察署金門檢察分署檢察長），偕同常務董事張云綺（福建金門地方檢察署檢察長）、董事楊益彰（金門監獄典獄長）、佛教弘法基金會性海法師等人都出席這場成果發表會，並將這些技訓成品轉送金門家扶中心，關懷受扶助的弱勢家庭。

金門監獄此次邀請烈嶼鄉合成餅舖創辦人林信光老師教授受刑人做出好吃的豆沙餅、一口酥等點心，林信光肯定學員認真學習，他說，學員只花了8天就學會製作豆沙餅、一口酥，真的不簡單，期許學員精益求精，未來學員有任何問題也都願意幫忙。

林邦樑代表福建更生保護會對於各界推動更保業務表達感謝，同時感謝金門佛教弘法基金會性海法師，代表全體董事、監察人捐贈20萬元更生保護經費。他說，更保會對於受捐贈的每一分錢，不管金額大小，都非常感恩與惜福，用在幫助更生人必要的業務上。

林邦樑也感謝林信光老師這段時間不辭辛勞，從烈嶼舟車勞頓來到山外金門監獄，傾囊相授，把他製作一口酥、豆沙餅的技巧，傳授給學員，才有今日的成果發表。林邦樑表示，希望技訓指導課程能夠培養受刑人一技之長，提升未來重回職場的競爭優勢。

佛教弘法基金會性海法師也說，金門的燒餅真的很搶手，必須先預約，動作太慢就訂不到；而監獄的麵線如遇上南風，水氣較重曬不乾也沒得買。他也勉勵受刑人，每個人都有過去，每個人都有未來；一步錯，不代表步步錯，只要肯改變，生命就不一樣，鼓勵收容人只要一技在手，就可走遍天下。

金門監獄典獄長楊益彰勉勵受刑人，學習做糕點的過程中，除了學一技之長外，要學的就是態度。楊益彰說，更生保護會近來精進業務，積極協助受刑人，在就業輔導、技訓班、戒毒班等方面，幫助受刑人在將來回歸社會上預做準備。

一位參加技訓班的李姓受刑人表示，感謝老師傅無私指導；看到成果，覺得很有成就感，希望能學得更多技能，這項成果也跨越高牆，迎向美好的明天。

福建更生保護會攜手金門監獄今天舉辦「閩式傳統點心技訓班成果發表會」，到場的貴賓在品嚐受刑人製作的糕點後，都相當驚艷，直說品質與口感，不輸外面市售的產品。記者蔡家蓁／攝影
福建更生保護會攜手金門監獄今天舉辦「閩式傳統點心技訓班成果發表會」，到場的貴賓在品嚐受刑人製作的糕點後，都相當驚艷，直說品質與口感，不輸外面市售的產品。記者蔡家蓁／攝影

金門 受刑人 監獄

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