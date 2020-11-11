屏東43萬勞動人口逾地方總人口半數 議員關注基層權益

屏東縣議會定期會今安排民政處、社會處、勞動暨青年發展處及政風處負責業務報告及備詢，屏東近年人口負成長、低薪與勞工權益等就業問題，成為質詢焦點。

縣議員洪明江質詢時指出，擔任議員以來，接觸許多勞資糾紛案件，一旦勞資雙方調解不成進入訴訟階段，多數勞方因無法負擔律師費用，放棄訴訟甚至失去工作，此現象也凸顯出勞工缺乏保障。

洪明江表示，屏東縣勞工人口高達43萬超過屏東總人口半數以上，為了讓屏東的勞工，應參考外縣市勞資基金會的運作經驗或補助勞工訴訟費用，來確保勞工權益與工作安全。

縣府勞動暨青年發展處長黃鼎倫回應，多數勞資糾紛，勞方往往是較弱勢一方，至於是否設置勞資基金會，將會考慮辦理。