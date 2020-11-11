兒虐通報管太嚴 媽媽被疑施虐心情悶事後慶幸

少子化，每個孩子都是寶，高雄一名家長騎車帶孩子出門沒戴安全帽不慎「雷殘」，孩子送醫後被疑為施虐，通報到社會局。另名任姓母親一歲多的小孩還在學走路，深夜爬樓梯踩空摔得鼻青臉腫，就醫時也被疑是虐童的家長，氣得PO網，但臉友反勸，應該慶幸有這麼好的醫護人員及社工積極關切，孩子還能更安全，事後她才釋懷。

高雄市社會局家庭力及性侵害防治中心今午發布，108年兒少保護通保為8949次，扣除3成7的重複通報，實際通報件數為5576件，家防中心主任李慧玲指出，當中重大的兒虐案僅13件。

5000多例疑似兒虐通報案有13件為重大虐童事件，通報上是否流於浮濫？但家防局解釋，為守護兒少安全，並非嚴重兒虐才被通報，而是擴大防護網，才能防範未然。

李慧玲表示，高雄市兒少保護通報系統來自教育、社政、警政及醫事四類人員、尤以教育人員通報率最高，幼兒園及學校老師第一時間能發現孩子的狀況，其次是醫事人員，能針對就醫個案進行研判，覺得有疑慮即通報社工進一步瞭解，「我們希望所有的兒虐個案都不漏接，讓每個兒少的安全都受到捍衛」。

李慧玲表示，高雄市1年5千多例兒虐通報案中，大部分為疏忽照顧，包括跌落，誤食，讓孩子獨留等，此外則是跌落等單一意外或一次性管教不當，會開案的部分約3成多，比較重大的事故才由檢調介入。少數是因家庭經濟等因素，疏忽孩子的養育，造成營養不良或發展遲緩等，社會局都會給予家長適度的協助，進行改善。

高醫小兒科心肺科主任徐仲豪表示，一般醫事人員發現小朋友有不正常瘀傷，骨折或腦傷時，都會進行通報，其中一歲以下的嬰幼兒，因沒有表達的能力跟反抗的能力，居通報案件的多數，他們的傷勢較嚴重的是腦部出血或骨折等。