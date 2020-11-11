泡湯賞美景再逛墾丁大街 銅板價接駁車一次滿足

屏東車城四重溪溫泉區近年因溫泉公園璀璨夜景大爆紅，當地泉質有「美人湯」之稱，加上夜景後，更被喻為「南台灣最美湯」；今年以「桃花」為主題，主打求好桃花、好人緣，還有小朋友喜愛的粉紅旋轉木馬，上周六開幕後每晚人潮絡繹不絕，為方便泡湯賞美景又想逛墾丁大街的民眾，縣府貼心安排接駁車，單程票價30元，省荷包又環保低碳。

為方便遊客前往，縣府於四重溪溫泉季活動期間推出接駁車，並評估遊客需求後，安排2條路線，1條從枋寮車站到四重溪溫泉公園，搭配原有的518公車，早上8時到晚上10時都有車次往返； 縣府建議遊客可以搭火車到枋寮車站，轉搭接駁車直達四重溪溫泉公園，每天回枋寮火車站的末班車，會停靠潮州火車站及屏東轉運站，讓遊客轉乘更便利；身心障礙朋友也能免費預約復康巴士，可選擇從枋寮火車站或車城站搭乘，直達溫泉公園。

縣府說，今年新增四重溪往返墾丁的新路線，將原本只到四重溪的接駁車，開向更南端的墾丁大街，從中午12時到晚上10時，每小時1班，讓民眾能一次暢遊南台灣；2條接駁車路線讓遊客更好規畫旅遊行程，還有乘車優惠加碼送好禮活動，活動期間接駁車票價單程只要30元，回程時還可以拿到乘車御守紀念卡、墾丁街車1日券及泡湯折價優惠券。