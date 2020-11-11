高雄電競嘉年華12月登場！三波賽事、潮流市集熱鬧玩

新冠肺炎疫情打亂許多電競賽事腳步，由高雄市政府運動發展局主辦的「2020高雄電競嘉年華」，12月11日至13日將在TESL高雄電競館舉行。選手們已摩拳擦掌，11日是「英雄聯盟」第一銀行LSC第四屆校園聯賽；12日為「特戰英豪」校際盃南區決賽；13日則是DeNA 旗下真人即時籃球競技手遊「灌籃高手 SLAM DUNK」公開賽。

高雄電競嘉年華今年的熱血賽事，12月11日是「英雄聯盟」第一銀行LSC第四屆校園聯賽，LSC對許多懷有電競夢學生來說，是實踐夢想的頂尖舞台，屆時將推出高中職組與大專院校組的兩場對戰。12日的「特戰英豪」校際盃南區決賽，是以角色為核心的5對5競技戰略射擊遊戲，在這場決賽將選出南區最強代表校隊，看誰能北上廝殺台灣校際盃總冠軍。

12月13日則是DeNA 旗下真人即時籃球競技手遊「灌籃高手 SLAM DUNK」公開賽，還有台灣獨立遊戲團隊推出的「動物之鬪」表演賽。

高雄電競嘉年華周邊還有主題市集，結合科技、遊戲、電競、娛樂的潮流市集，有酷炫的體感科技遊戲體驗，多家知名電競硬體廠商展出最強裝備火力，更有許多間設有電競相關科系專班的高中職、大專院校擺設攤位，讓觀眾現場瞭解電競教育的內容，另外還有許多風格餐飲與趣味小品。