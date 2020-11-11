屏東北漂就業問題　勞青年處：並非所有北漂者都要回來

屏東縣議會第19屆第4次定期會，今天由屏東縣政府民政處、社會處、勞動暨青年發展處及政風處負責業務報告及備詢，然而，屏東近期因人口負成長問題，與低薪、北漂與勞工權益等就業問題，成為許多屏東議員質詢的焦點，其中，屏東縣議員蔣月惠便拿著「人口流失屏東落後」的牌子針對北漂青年工作相關問題質詢。

屏東縣議員蔣月惠質詢時指出，屏東大專以上學歷高失業率問題，主要在於許多北漂青年工作性質與內容不符合，且南部的薪資並無法支付家庭運作，同時要求縣府針對收入不符合現況與如何吸引青年回流等問題，應該有所應對。

對此，縣府勞動暨青年發展處長黃鼎倫回應，少子化造成人口變化是全台趨勢，至於青年北漂問題。他認為，若屏東到外地工作的青年，在外縣市有好的發展，未必要讓這些可做職涯範例的「雞母」回流，反而是要針對，到外縣市月光族、入不敷出或因家庭因素必須返鄉的青年予以協助。

黃鼎倫還說，在外事業有成的北漂青年，縣府可透過舉辦不定期聚會讓屏東就業者能透過南北交流更貼近就業與實務狀況，另外，若在外縣市求職不穩定的屏東人想返鄉，縣府也將透過補助項目，幫助求職者拉近薪資，也給予資方觀察時間觀察求職者的工作表現。