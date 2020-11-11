快訊

美領地大選嚴重出包 選後一周發現上百包未點選票

憑兩紙陳年文件 政院同意胡璉故居歸金門縣府

中央社 / 金門縣11日電

行政院金馬聯合服務中心今天表示，經過3年多協調，中央終於同意將公告現值超過新台幣2億元，將位於新北新店的胡璉故居及附屬軍官眷舍土地20筆歸還金門縣政府。

金馬聯合服務中心執行長翁明志表示，全案拖延經年終於塵埃落定，現任金門縣政府秘書長的前福建省政府組長陳朝金多次赴行政院與國有財產署據理力爭，詳細說明全案來龍去脈並提具舊公文為證，爭取國產署返還土地；以及兼任金馬聯合服務中心主任的政委張景森大力支持下，終獲行政院同意促成全案。

翁明志表示，經蒐尋陳年老舊檔案，昔日土地交易資料都已滅失，只僅存民國46年5月25日金防部駐台辦事處發給金門縣政府函文，以及當年6月縣府函復金防部駐台辦事處，同意委由福建省政府駐台辦事處全權辦理土地過戶手續委託書。兩紙公文內容陳述相同，足以認定土地是金門縣政府在43年5月購買證據。

金馬聯合服務中心表示，行政院去年7月1日發函金馬中心及金門縣政府「所報為金門縣政府建請將新北市新店區安康段663地號等15筆國有土地產權變更為『金門縣』一案，准予照辦。」今年7月21日政院再發函同意安康段633-1地號等5筆土地比照辦理，合計共20筆土地。金門縣政府已完成辦理過戶。

依福建省政府民國105年「福建省政府轄管不動產清理報告」說明：新店安康段土地20筆是金門防衛司令部於43年7月向民間購買，做為司令官胡璉及部屬眷舍使用，46年完成過戶，登記所有權人為「福建省政府」，管理機關為「金門縣政府」，50年起與住戶訂約並收取租金，每坪象徵性收取租金1元。

金馬中心指出，因縣府嫌收租麻煩又交回省府管理；96年受精省政策影響，省府未具法人地位，名下土地變更所有權人為「中華民國」，全部收歸國有。

金門縣政府提案主張這些土地是軍管時期，駐軍司令官兼福建省政府主席胡璉將軍以師法美軍消費合作社模式，在39年3月本於「自力更生」精神，創設粵華流通券及物資供應社，統籌民生軍需各類物資，籌措軍餉及地方建設財源所得，得款購地專作眷舍建造使用，所以土地應屬金門縣府所有。

胡璉故居位於新北市新店區安康路1段195巷12號，胡家及另9家軍舍住戶主張擁有土地及房舍所有權，經訴訟多年而被法院駁回確定。依判決結果原住戶本應拆屋還地，經胡璉裔孫胡敏越奔走，去年4月10日經登錄公告為新北市歷史建築，並闢建「胡璉故居紀念館」對外開放參觀。

金門 福建

延伸閱讀

金馬表演嘉賓曝光 盧廣仲連線陳昊森隔空對唱

陳昊森、莫子儀帥穿西裝 金馬大合照時尚氣場藏不住

金馬57密碼／她5座金馬入手最威風

情繫金門 楊忠禮家族再度捐500萬給金大

相關新聞

網羅在地與外界知名業者 屏東勝利星村再添19家新品牌

屏東縣政府辦理勝利星村創意生活園區第四次營運品牌徵選，今天公告評選結果，共19家品牌入選，包含國內知名的休閒食品企業、屏...

高雄大型徵才釋1600職缺！台積電、國巨、日月光等招手

高雄市勞工局11月14日上午9點到12點半，在中正技擊館舉辦大型現場徵才活動，釋出1600個職缺。這次徵才活動以「振興經...

11光棍節 台南美髮業者為長輩、孩童義剪做公益

今天是一年一度的光棍節，台南知名時尚髮型設計連鎖店，今天動員111名夥伴前進11個單位幫助逾400名長輩、孩童義剪，髮型...

影／聯訓基地演習噪音惹人閒 創意棋台藝術獲掌聲

屏東三軍聯訓基地是國內陸空聯合作戰最重要的訓場，但各進駐部隊演訓時轟隆的槍砲聲和戰機、直升機引擎聲，影響居民的生活品質，...

高雄多項捷運建設 陳其邁：希望111年動工

高雄輕軌二階爭議路段復工，議員邱俊憲希望其他捷運建設如捷運黃線等也要加快腳步進行。市長陳其邁今說，希望捷運黃線、小港林園...

高市綠議員續批韓國瑜 藍議員反擊陳其邁不顧民意

民進黨籍高雄市議員邱俊憲今天進行市政總質詢，一開始就檢討前市長韓國瑜政策，包括摩天輪、香港村，市長陳其邁表示高雄市的轉型...

鳳山市長室改成青年局 陳其邁：我用不到

高雄巿前市長韓國瑜過去多在鳳山行政中心辦公，也改裝市長室，但現任市長陳其邁主要在四維行政中心辦公，原本鳳辦的市長室將改給...

陳其邁下午報告總預算 藍綠甲級動員拚場

高雄市長陳其邁下午將到議會報告明年市府總預算，藍綠傳將甲級動員，嚴陣以待。陳其邁說，他會有問必答，誠懇回答問題，預算都是...

促為大林蒲人蓋房子 高雄議員：共產黨能 為何政府不能

台聯籍高雄市議員吳銘賜今天在議會市政總質詢時為大林蒲居民請命，請市府為遷村的居民在遷村地蓋好房子之後讓居民住，不要讓居民...

大誇陳其邁 綠議員李喬如：我溫柔質詢

高雄市民進黨議員李喬如，在前市長韓國瑜時期質詢砲火猛烈，今天換質詢新市長陳其邁，她誇讚陳其邁表現超乎預期，所以她要「溫柔...

為防露天燃燒加大空汙 屏東推出無人機加強稽查

因東北季風及地勢影響，屏東縣每年10月至隔年3月為空品不良好發時期，容易對年長者、幼童及易過敏者造成身體不適。對此，屏東...

高市府辦公空間「大風吹」

高雄市政府辦公空間將有新一波「大風吹」，前市長韓國瑜曾使用的鳳山行政中心市長室由青年局進駐，也會規畫一處微型青創空間。青...

熱門新聞

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

影／柯文哲拿雷射筆射穿一排氣球 驚嘆：這根本是武器

台南要抓了！公車停靠站十公尺內不准停車 違者開罰

基隆推淡蘭古道暖東舊道 成立4休息站歇腳、補水上廁所

鯤鯓王平安鹽祭博杯周六日登場 第一名獎金10萬元

大誇陳其邁 綠議員李喬如：我溫柔質詢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。