憑兩紙陳年文件 政院同意胡璉故居歸金門縣府

行政院金馬聯合服務中心今天表示，經過3年多協調，中央終於同意將公告現值超過新台幣2億元，將位於新北新店的胡璉故居及附屬軍官眷舍土地20筆歸還金門縣政府。

金馬聯合服務中心執行長翁明志表示，全案拖延經年終於塵埃落定，現任金門縣政府秘書長的前福建省政府組長陳朝金多次赴行政院與國有財產署據理力爭，詳細說明全案來龍去脈並提具舊公文為證，爭取國產署返還土地；以及兼任金馬聯合服務中心主任的政委張景森大力支持下，終獲行政院同意促成全案。

翁明志表示，經蒐尋陳年老舊檔案，昔日土地交易資料都已滅失，只僅存民國46年5月25日金防部駐台辦事處發給金門縣政府函文，以及當年6月縣府函復金防部駐台辦事處，同意委由福建省政府駐台辦事處全權辦理土地過戶手續委託書。兩紙公文內容陳述相同，足以認定土地是金門縣政府在43年5月購買證據。

金馬聯合服務中心表示，行政院去年7月1日發函金馬中心及金門縣政府「所報為金門縣政府建請將新北市新店區安康段663地號等15筆國有土地產權變更為『金門縣』一案，准予照辦。」今年7月21日政院再發函同意安康段633-1地號等5筆土地比照辦理，合計共20筆土地。金門縣政府已完成辦理過戶。

依福建省政府民國105年「福建省政府轄管不動產清理報告」說明：新店安康段土地20筆是金門防衛司令部於43年7月向民間購買，做為司令官胡璉及部屬眷舍使用，46年完成過戶，登記所有權人為「福建省政府」，管理機關為「金門縣政府」，50年起與住戶訂約並收取租金，每坪象徵性收取租金1元。

金馬中心指出，因縣府嫌收租麻煩又交回省府管理；96年受精省政策影響，省府未具法人地位，名下土地變更所有權人為「中華民國」，全部收歸國有。

金門縣政府提案主張這些土地是軍管時期，駐軍司令官兼福建省政府主席胡璉將軍以師法美軍消費合作社模式，在39年3月本於「自力更生」精神，創設粵華流通券及物資供應社，統籌民生軍需各類物資，籌措軍餉及地方建設財源所得，得款購地專作眷舍建造使用，所以土地應屬金門縣府所有。

胡璉故居位於新北市新店區安康路1段195巷12號，胡家及另9家軍舍住戶主張擁有土地及房舍所有權，經訴訟多年而被法院駁回確定。依判決結果原住戶本應拆屋還地，經胡璉裔孫胡敏越奔走，去年4月10日經登錄公告為新北市歷史建築，並闢建「胡璉故居紀念館」對外開放參觀。