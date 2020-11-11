快訊

美領地大選嚴重出包 選後一周發現上百包未點選票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網羅在地與外界知名業者 屏東勝利星村再添19家新品牌

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
今天公告勝利星村創意生活園區第4次營運品牌徵選結果，共19家品牌入選，包含國內知名的休閒食品企業、屏東在地老字號品牌、異業結盟等特色產業。圖／縣府提供
今天公告勝利星村創意生活園區第4次營運品牌徵選結果，共19家品牌入選，包含國內知名的休閒食品企業、屏東在地老字號品牌、異業結盟等特色產業。圖／縣府提供

屏東縣政府辦理勝利星村創意生活園區第四次營運品牌徵選，今天公告評選結果，共19家品牌入選，包含國內知名的休閒食品企業、屏東在地老字號品牌、異業結盟等特色產業。縣府文化處表示，新品牌加入後，園區內共有59間品牌進駐，將呈現多元營運的樣態。

文化處指出，這次開放徵選的23棟標的物，於今年8月底公告並辦理說明會，共吸引超過300人參加，經過7場評選會議，最終選出最適進駐者，並公告於文化處及勝利星村創意生活園區官網。

本次入選進駐品牌，分別為名休閒食品老牌-乖乖、專櫃果汁品牌-純在冷壓蔬果汁、連鎖咖啡豆銷售品牌-歐客佬，以及農業生物科技園區拉瑪國際的水族產業與屏東Eske Place Coffee House異業合作的水族藝廊。

在地品牌則為，老字號的黎記冰糖醬鴨、傳承55年的裁縫老店-無名氏量身裁縫店等，另有多家民宿業者如，新發文旅、五十年代屏東市鄉下人家等。

文化處表示，加上新入選的19家品牌店家，勝利星村已有59家業者進駐，橫跨餐飲、文化創意、表演藝術、親子體驗、服裝與花藝設計、生活體驗、旅宿等，食衣住行育樂各方面元素皆具備。

文化處吳明榮表示，徵選吸引大型連鎖品牌申請，也可視為外界對屏東勝利星村近年累積的聲量，同時也打造屏東設計、文化、生活創意產業的新平台，此外，民眾勝利星村創意生活園區時，不僅能體驗日式建築之美與復刻眷村味，也能感受職人手創與南國慢活步調。

另外，隨著徵選告一段落，全園區今年所進行的人行道優化工程也將於本月底前完工，同時也將於11月28日起至12月在勝利星村創意生活園區推出「屏東眷村生活日」，且每週六的塊狀活動包括了舊好勝市集、勝利星空電影院、眷村星舞台、大樹下故事等，歡迎民眾前往參加。

相關活動資訊可到「勝利星村V.I.P ZONE」官方臉書、勝利星村創意生活園區官方網站查詢，或電洽勝利星村創意生活園區營運管理中心（08）7320567。

勝利星村創意生活園區官方網站：http://vipzone.cultural.pthg.gov.tw/

今天公告勝利星村創意生活園區第4次營運品牌徵選結果，共19家品牌入選，包含國內知名的休閒食品企業、屏東在地老字號品牌、異業結盟等特色產業。圖／縣府提供
今天公告勝利星村創意生活園區第4次營運品牌徵選結果，共19家品牌入選，包含國內知名的休閒食品企業、屏東在地老字號品牌、異業結盟等特色產業。圖／縣府提供

品牌 屏東縣政府

延伸閱讀

臻鼎營運拚先蹲後跳 沈慶芳：10月是Q4低點

為防露天燃燒加大空汙 屏東推出無人機加強稽查

閃電颱風肆虐 屏東洋蔥農損1310萬元最嚴重

颱風閃電造成農損2400萬元 集中屏東及台東

相關新聞

網羅在地與外界知名業者 屏東勝利星村再添19家新品牌

屏東縣政府辦理勝利星村創意生活園區第四次營運品牌徵選，今天公告評選結果，共19家品牌入選，包含國內知名的休閒食品企業、屏...

高雄大型徵才釋1600職缺！台積電、國巨、日月光等招手

高雄市勞工局11月14日上午9點到12點半，在中正技擊館舉辦大型現場徵才活動，釋出1600個職缺。這次徵才活動以「振興經...

11光棍節 台南美髮業者為長輩、孩童義剪做公益

今天是一年一度的光棍節，台南知名時尚髮型設計連鎖店，今天動員111名夥伴前進11個單位幫助逾400名長輩、孩童義剪，髮型...

影／聯訓基地演習噪音惹人閒 創意棋台藝術獲掌聲

屏東三軍聯訓基地是國內陸空聯合作戰最重要的訓場，但各進駐部隊演訓時轟隆的槍砲聲和戰機、直升機引擎聲，影響居民的生活品質，...

高雄多項捷運建設 陳其邁：希望111年動工

高雄輕軌二階爭議路段復工，議員邱俊憲希望其他捷運建設如捷運黃線等也要加快腳步進行。市長陳其邁今說，希望捷運黃線、小港林園...

高市綠議員續批韓國瑜 藍議員反擊陳其邁不顧民意

民進黨籍高雄市議員邱俊憲今天進行市政總質詢，一開始就檢討前市長韓國瑜政策，包括摩天輪、香港村，市長陳其邁表示高雄市的轉型...

鳳山市長室改成青年局 陳其邁：我用不到

高雄巿前市長韓國瑜過去多在鳳山行政中心辦公，也改裝市長室，但現任市長陳其邁主要在四維行政中心辦公，原本鳳辦的市長室將改給...

陳其邁下午報告總預算 藍綠甲級動員拚場

高雄市長陳其邁下午將到議會報告明年市府總預算，藍綠傳將甲級動員，嚴陣以待。陳其邁說，他會有問必答，誠懇回答問題，預算都是...

促為大林蒲人蓋房子 高雄議員：共產黨能 為何政府不能

台聯籍高雄市議員吳銘賜今天在議會市政總質詢時為大林蒲居民請命，請市府為遷村的居民在遷村地蓋好房子之後讓居民住，不要讓居民...

大誇陳其邁 綠議員李喬如：我溫柔質詢

高雄市民進黨議員李喬如，在前市長韓國瑜時期質詢砲火猛烈，今天換質詢新市長陳其邁，她誇讚陳其邁表現超乎預期，所以她要「溫柔...

為防露天燃燒加大空汙 屏東推出無人機加強稽查

因東北季風及地勢影響，屏東縣每年10月至隔年3月為空品不良好發時期，容易對年長者、幼童及易過敏者造成身體不適。對此，屏東...

高市府辦公空間「大風吹」

高雄市政府辦公空間將有新一波「大風吹」，前市長韓國瑜曾使用的鳳山行政中心市長室由青年局進駐，也會規畫一處微型青創空間。青...

熱門新聞

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

影／柯文哲拿雷射筆射穿一排氣球 驚嘆：這根本是武器

台南要抓了！公車停靠站十公尺內不准停車 違者開罰

基隆推淡蘭古道暖東舊道 成立4休息站歇腳、補水上廁所

鯤鯓王平安鹽祭博杯周六日登場 第一名獎金10萬元

大誇陳其邁 綠議員李喬如：我溫柔質詢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。