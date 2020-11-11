網羅在地與外界知名業者 屏東勝利星村再添19家新品牌

屏東縣政府辦理勝利星村創意生活園區第四次營運品牌徵選，今天公告評選結果，共19家品牌入選，包含國內知名的休閒食品企業、屏東在地老字號品牌、異業結盟等特色產業。縣府文化處表示，新品牌加入後，園區內共有59間品牌進駐，將呈現多元營運的樣態。

文化處指出，這次開放徵選的23棟標的物，於今年8月底公告並辦理說明會，共吸引超過300人參加，經過7場評選會議，最終選出最適進駐者，並公告於文化處及勝利星村創意生活園區官網。

本次入選進駐品牌，分別為名休閒食品老牌-乖乖、專櫃果汁品牌-純在冷壓蔬果汁、連鎖咖啡豆銷售品牌-歐客佬，以及農業生物科技園區拉瑪國際的水族產業與屏東Eske Place Coffee House異業合作的水族藝廊。

在地品牌則為，老字號的黎記冰糖醬鴨、傳承55年的裁縫老店-無名氏量身裁縫店等，另有多家民宿業者如，新發文旅、五十年代屏東市鄉下人家等。

文化處表示，加上新入選的19家品牌店家，勝利星村已有59家業者進駐，橫跨餐飲、文化創意、表演藝術、親子體驗、服裝與花藝設計、生活體驗、旅宿等，食衣住行育樂各方面元素皆具備。

文化處吳明榮表示，徵選吸引大型連鎖品牌申請，也可視為外界對屏東勝利星村近年累積的聲量，同時也打造屏東設計、文化、生活創意產業的新平台，此外，民眾勝利星村創意生活園區時，不僅能體驗日式建築之美與復刻眷村味，也能感受職人手創與南國慢活步調。

另外，隨著徵選告一段落，全園區今年所進行的人行道優化工程也將於本月底前完工，同時也將於11月28日起至12月在勝利星村創意生活園區推出「屏東眷村生活日」，且每週六的塊狀活動包括了舊好勝市集、勝利星空電影院、眷村星舞台、大樹下故事等，歡迎民眾前往參加。

相關活動資訊可到「勝利星村V.I.P ZONE」官方臉書、勝利星村創意生活園區官方網站查詢，或電洽勝利星村創意生活園區營運管理中心（08）7320567。