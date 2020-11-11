尋找標識流放黃鍚鯛 澎湖發獎勵金

為了解放流魚群洄游路徑、經濟效益，以及放流群與野生系群是否有所差異，澎湖縣政府發起尋找去年放流標示的黃鍚鯛，民眾有捕獲或買到，每尾可獲108至240元獎勵金。

縣府農漁局指出，鑒於漁業資源銳減，配合中央以姑婆嶼作為栽培漁業發展重地，去年在姑婆嶼週邊海域放流12萬尾黃錫鯛。其中，有3萬尾在魚體背鰭下方肌肉標識有灰、綠兩色T型標籤「NTOUPH」字樣，可供清楚辨識，作為放流洄游追蹤之用。

農漁局表示，這批去年放流每尾體長約6至10公分的黃鍚鯛，現今應成長至20多公分，民眾若捕獲或購買到有的T型標籤黃錫鯛，可將捕獲或購買地點、時間，通報農漁局或冷凍寄送台灣海洋大學，將以獎勵金價格180元/台斤(未滿20公分)，以及240元/台斤(20公分(含)以上)收購

農漁局表示，為調查黃鍚鯛魚可能的洄游路徑、分布及生長情形，了解放流群與野生系群是否有所差異，並分析後續放流效益評估。

民眾有疑問可撥打農漁局電話06-9262620#136，或海洋大學電話02-24622192#5029，也可加入LINE群組「姑婆嶼栽培漁業區標識魚回收通報專線」留言詢問。

黃鍚鯛是澎湖常見高經濟魚獲，屬群居性魚群，體高而側扁、呈橢圓形，大部為深灰色，僅下緣鮮黃色，由於肉質鮮美，有「枋頭」之稱，主要棲息澎湖沿岸岩礁區或礁砂交錯處，一般以船釣、延繩釣、一支釣或底拖網等方式捕獲。