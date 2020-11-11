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高雄大型徵才釋1600職缺！台積電、國巨、日月光等招手
高雄市勞工局11月14日上午9點到12點半，在中正技擊館舉辦大型現場徵才活動，釋出1600個職缺。這次徵才活動以「振興經濟，大港媒合」為主題，有台積電、國巨、日月光、燁輝、海底撈、頂呱呱等企業設攤招人。
這次徵才活動的企業包括：台積電、國巨、日月光、燁輝企業、嘉豐海洋、亞太國際物流、美商德盟、茁壯創能(gogora經銷商)、台灣迪卡儂、World Gym、朕華國際、寒軒大飯店、福華大飯店、國泰商旅、肉多多、輕井澤、海底撈、頂呱呱、米塔集團、保時潔清潔、中鋼保全等52家企業，提供各類工程師、技術師、業務專員、儲備主管、餐飲服務人員等超過1600個工作機會。
高雄市勞工局長李煥熏表示，活動當天設有促進就業專區提供服務，還設有「VR實境操作教育訓練體驗專區-堆高機」，讓求職朋友可以透過VR實境操作專區，體驗實際工作現場感受，探索學習第二技能的興趣。現場還推出「百工一日-超牆職人」VR眼鏡穿戴體驗360度職場影片，讓青年朋友瞭解各類職業，如YouTuber、火箭科學家、配音員等，讓求職青年更瞭解自我潛能及優勢，提供求職者更清楚的職涯方向。
李煥熏提醒求職者及社會新鮮人，可以事先瞭解所要應徵的公司與職缺內容，好好準備並把握面試機會，展現工作態度及企圖心，才能掌握住優質的工作機會。更多相關訊息可上高雄市公營人力銀行網站查詢https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity )或電洽07-7330823轉408李先生。
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