11光棍節 台南美髮業者為長輩、孩童義剪做公益

今天是一年一度的光棍節，台南知名時尚髮型設計連鎖店，今天動員111名夥伴前進11個單位幫助逾400名長輩、孩童義剪，髮型總裁許漢宗說，每年雙11都訂為公司義剪活動日，盼拋磚引玉，讓社會更有溫度與關懷。

「足甘心！」陳老太太說，很開心有理髮師來安養院幫她剪頭髮，謝謝理髮和設計師。黃老先生表示，住安養院外出理髮不方便，謝謝你們來這裡，幫老人剪頭髮。

米蘭時尚髮型總裁許漢宗表示，去年首發的雙11義剪活動，讓設計師都深刻體悟與其拿手機刷卡購物，不如付出一技之長關懷弱勢，從長輩、孩童的笑顏，獲得的滿足感更勝一切，未來每年都將把雙11這一天，訂為全團隊的義剪日，公司都會帶著夥伴出門義剪。