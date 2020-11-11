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11光棍節 台南美髮業者為長輩、孩童義剪做公益

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
米蘭理髮和設計師到安養院義剪，行善做公益。記者黃宣翰／翻攝
米蘭理髮和設計師到安養院義剪，行善做公益。記者黃宣翰／翻攝

今天是一年一度的光棍節，台南知名時尚髮型設計連鎖店，今天動員111名夥伴前進11個單位幫助逾400名長輩、孩童義剪，髮型總裁許漢宗說，每年雙11都訂為公司義剪活動日，盼拋磚引玉，讓社會更有溫度與關懷。

「足甘心！」陳老太太說，很開心有理髮師來安養院幫她剪頭髮，謝謝理髮和設計師。黃老先生表示，住安養院外出理髮不方便，謝謝你們來這裡，幫老人剪頭髮。

米蘭時尚髮型總裁許漢宗表示，去年首發的雙11義剪活動，讓設計師都深刻體悟與其拿手機刷卡購物，不如付出一技之長關懷弱勢，從長輩、孩童的笑顏，獲得的滿足感更勝一切，未來每年都將把雙11這一天，訂為全團隊的義剪日，公司都會帶著夥伴出門義剪。

今天接受義剪單位，包含台南佳里區華仁日照中心、七股區日間照護中心、佳里興日照中心、瑞復安南中心、瑞復益智中心、長泰教養院本院與新市分院、明興老人養護中心、森川老人長期照顧中心、高雄岡山區真善美養護家園、高雄前金區仙人掌社區復健坊。

台南知名時尚髮型設計連鎖店，今天動員夥伴幫助長輩義剪。記者黃宣翰／翻攝
台南知名時尚髮型設計連鎖店，今天動員夥伴幫助長輩義剪。記者黃宣翰／翻攝

雙11 髮型

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