影／聯訓基地演習噪音惹人閒 創意棋台藝術獲掌聲

屏東三軍聯訓基地是國內陸空聯合作戰最重要的訓場，但各進駐部隊演訓時轟隆的槍砲聲和戰機、直升機引擎聲，影響居民的生活品質，每到恆春鎮代會開議期間，鎮代就上演「隔空」開砲戲碼；軍方最近在二重溪基地三角公園別出心裁打造「旗開得勝」象棋台裝置藝術，逗趣的官兵人偶意像，成為拍照打卡新景點，鎮代也不吝給予掌聲並希望廣設，為恆春觀光加分。

屏東三軍聯訓基地說，在縣199道旁、二重溪三角公園打造的「旗開得勝」大型裝置藝術，是二重溪指揮部營舍改建起造商委託藝術家黃彥縉設計製作，代表象棋上不同角色的官兵人像，涵蓋海陸空三軍和憲兵，以高溫彩釉陶製成，模擬軍隊戰鬥時的應對與智謀的較量，呼應三軍聯訓基地各種演習訓練科目。