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影／聯訓基地演習噪音惹人閒 創意棋台藝術獲掌聲
屏東三軍聯訓基地是國內陸空聯合作戰最重要的訓場，但各進駐部隊演訓時轟隆的槍砲聲和戰機、直升機引擎聲，影響居民的生活品質，每到恆春鎮代會開議期間，鎮代就上演「隔空」開砲戲碼；軍方最近在二重溪基地三角公園別出心裁打造「旗開得勝」象棋台裝置藝術，逗趣的官兵人偶意像，成為拍照打卡新景點，鎮代也不吝給予掌聲並希望廣設，為恆春觀光加分。
屏東三軍聯訓基地說，在縣199道旁、二重溪三角公園打造的「旗開得勝」大型裝置藝術，是二重溪指揮部營舍改建起造商委託藝術家黃彥縉設計製作，代表象棋上不同角色的官兵人像，涵蓋海陸空三軍和憲兵，以高溫彩釉陶製成，模擬軍隊戰鬥時的應對與智謀的較量，呼應三軍聯訓基地各種演習訓練科目。
基地說，即使是嚴肅的軍事主題，以可愛逗趣的象棋對奕和Q版人像模樣呈現，給人親切感，拉近與民眾的距離；它位於通往屏東車城四重溪溫泉的必經路旁，吸引不少遊客下車拍照，已成為觀光打卡新景點；對於恆春鎮代建議廣設軍事相關的裝置藝術，為地方觀光加分，會向上級反映。
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