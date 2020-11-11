鳳辦市長室讓青年局進駐 陳其邁：我用不到

高雄市政府青年局計畫遷入鳳山行政中心市長室，市長陳其邁今天表示，「我用不到」，讓出辦公處所給較遠的青年局使用，並交代「市長的規格就留給青年局使用，盡量用沒關係」。

前市長韓國瑜多在鳳山行政中心辦公，他被罷免後的市長室至今閒置，市府規劃空間將給青年局使用。

陳其邁今天在市議會接受聯訪表示，他現在都在四維行政中心並使用四維行政中心的市長室，鳳山的市長室用不到，所以安排給辦公室較遠的青年局使用；年輕人有很多創意及想法，就由青年局作為青創基地和辦公處所使用，他有特別交代「市長的規格就留給青年局使用，盡量用沒關係」。

青年局長張以理受訪指出，目前使用國家體育場辦公室要歸還運動發展局作為整體體育使用；因為青年局使用的空間原為運動員餐廳，不太方便作為辦公廳舍使用，再者民眾洽公也不便，預計明年春節前遷入鳳山行政中心。

他說，原市長室空間會作青年局辦公廳舍使用，而原新聞局的辦公空間要作青創基地、網路人才培訓中心。