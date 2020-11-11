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高雄多項捷運建設 陳其邁：希望111年動工

聯合報 / 記者蔡孟妤楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨議員邱俊憲、高閔琳、簡煥宗等人上午市政總質詢，關切交通、產業等議題。記者蔡孟妤／攝影
民進黨議員邱俊憲、高閔琳、簡煥宗等人上午市政總質詢，關切交通、產業等議題。記者蔡孟妤／攝影

高雄輕軌二階爭議路段復工，議員邱俊憲希望其他捷運建設如捷運黃線等也要加快腳步進行。市長陳其邁今說，希望捷運黃線、小港林園延伸線等，都能在111年正式動工。

高雄市議會上午市政總質詢，民進黨議員簡煥宗等人肯定市府輕軌二階工程復工決定，但簡煥宗說，輕軌優化後將北移美術館園區、加大轉彎半徑，但約有5、60棵樹在園區恐受影響，請市府注意；並提醒輕軌進入園區要保持天際線乾淨。

副市長林欽榮說，輕軌會進去園區，有25棵樹會移動，但採就地移植；林欽榮並強調，樹不會影響輕軌，反而有隔音效果。

邱俊憲說，北部都有淡海輕軌，但高雄輕軌還無法成圓，希望軌道運輸不要被耽誤，並詢問捷運黃線如何加速動工？陳其邁說，捷運黃線串聯人口稠密區，也是跟紅橘線交接路網，希望捷運黃線111年底正式動工；另捷運小港林園延伸線等，也希望111年動工。

邱俊憲並指出，高雄今年促參案創新低，去年韓國瑜有76億元，今年剩不到5億元，希望明年目標能有百億元。副市長林欽榮說，市府明年促參案目標也是百億元，包括亞洲新灣區特貿三、高雄捷運RK1岡山站等促參開發案會加強進行。

陳其邁說，新冠肺炎衝擊到今、明年，會增加公共投資、國營事業設備更新投資，讓政府公共投資和民間投資增加；促參部分，過去招商條件誘因不足，會再加強運用民間資金，另公辦都更也能增加市庫財源，會多管齊下。

高雄輕軌 捷運 陳其邁

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