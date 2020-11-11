高市綠議員續批韓國瑜 藍議員反擊陳其邁不顧民意

民進黨籍高雄市議員邱俊憲今天進行市政總質詢，一開始就檢討前市長韓國瑜政策，包括摩天輪、香港村，市長陳其邁表示高雄市的轉型應是整體、結構性的轉型，不能是一、二項建設而已。國民黨議員陳若翠受訪時說，韓國瑜的建設被卡，來不及完成，反觀陳其邁上任以來，也看不出有那些增加高雄經濟成長、就業機會的成績。

邱俊憲算前任市長韓國瑜的帳，先就韓國瑜任內發生的所謂市長座車「追蹤器」之事，詢問行國處長項賓和，有沒有找到所謂的追蹤器？項賓和說，他上任以來沒有找這個東西。

邱俊憲再批韓國瑜的摩天輪、香港村，追問陳其邁要不要興建？

陳其邁未正面回應，但表示亞洲新灣區的開發，是高雄城市轉型的關建，這個轉型，是結構性的轉型、整體的轉型，新創園區的成立，以帶大帶小，推動5G，把產業能量轉型，不會去談想到什麼、蓋什麼，也不是做一、二項，那樣對高雄實質轉型沒有什麼幫助。

陳若翠表示，韓國瑜為高雄著想，希望貨出去、人進來，所以規畫許多亮點建設，摩天輪已有人要投資了，那是可行的建設，但中央、港務公司「卡」，韓國瑜的許多建設構想也來不及實現。

陳若翠說，陳其邁上任以來，「緊緊緊」最明顯就是不聽民意逕為輕軌復工，很多商圈的慘況則看不見，這3個月來也看不出那些具體政績有助高雄經濟成長或市民就業機會增加。