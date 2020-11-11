鳳山市長室改成青年局 陳其邁：我用不到

高雄巿前市長韓國瑜過去多在鳳山行政中心辦公，也改裝市長室，但現任市長陳其邁主要在四維行政中心辦公，原本鳳辦的市長室將改給青年局使用。陳其邁今受訪說，因為他用不到，青年局原在世運主場館比較遠，乾脆把市長辦公室讓出來給年輕人用。

對於鳳辦市長室移給青年局使用，陳其邁說，他一開始來的時候，不曉得鳳山那邊到底狀況怎麼，後來看了一下，面積很寬，但他現在都使用四維辦公室，那邊他也用不到，而青年局被安排到世運主場館是比較遠一點，空間使用也不方便，乾脆就把市長辦公室讓出來，給青年局使用。

陳其邁說，年輕人有很多創意想法，就由他們來成立青創基地跟辦公處所使用，「我特別交代說，市長的規格就留給青年局去用，你們盡量用關係，反正空著也空著，閒置空間再利用」。

青年局長張以理說，未來會作為青年局辦公處所及青創基地等使用，希望明年農曆年前完成搬遷。另也會隔出2間會議室，跟其他局處共同使用。