陳其邁下午報告總預算 藍綠甲級動員拚場

高雄市長陳其邁下午將到議會報告明年市府總預算，藍綠傳將甲級動員，嚴陣以待。陳其邁說，他會有問必答，誠懇回答問題，預算都是要花在市民身上，也希望能夠獲得議會的支持，全力推動市政、拚經濟。

陳其邁下午3點將到議會進行「110年度高雄市總預算案報告」，傳藍綠將甲級動員；陳其邁受訪時說，議事運作要尊重議會，如有問題、疑問需要市府說明，會很誠懇回答議員的質詢。

對於下午審查預算，陳其邁說，每天都在準備，他會有問必答，誠懇的回答問題，因為要推動高雄的建設，預算都是要花在市民身上，也希望能夠獲得議會的支持，全力推動市政、拚經濟。

高雄市議會上午進行市政總質詢，下午報告市府總預算，上午民進黨議員李喬如提到環保局正職和臨時人員的清潔獎金不平等，應該同工同酬。陳其邁答詢時允諾會努力縮短差距。