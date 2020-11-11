促為大林蒲人蓋房子 高雄議員：共產黨能 為何政府不能

台聯籍高雄市議員吳銘賜今天在議會市政總質詢時為大林蒲居民請命，請市府為遷村的居民在遷村地蓋好房子之後讓居民住，不要讓居民再貸款蓋房子。他並舉例中國大陸為公共建設要遷走居民之前，會先為遷村戶蓋好房子，強調共產黨能、為何我國政府不能？市長陳其邁則表示，如大林蒲居民需要貸款，會請高雄銀行專案低利協助解決。

吳銘賜說，大林蒲居民要遷村，不是居民自己要遷的，是政府要在大林蒲設循環經濟產業園區才要他們遷的；大林蒲居住環境本來很好，是政府長久以來在大林蒲四周建了許多工廠汙染當地空氣；現在政府要大林蒲遷村，即使說要一坪換坪，但那是土地，居民有了土地，還是要自己建房子，政府補償居民的金額如果不夠居民自建房屋，遷村之後的居民就要貸款，但大林蒲很多住戶已年邁，政府怎能讓他們拖老命再為貸款奔走？

吳銘賜說，他曾到大陸上海參觀世界博覽會，據他了解，博覽會所在地原來有2萬住戶，為了博覽會，共產黨把2萬多人遷走，但遷走之前都有蓋房子讓居民住，共產黨能這樣做，政府面對大林蒲遷村案，是不是也可以先為居民蓋好房子之後再讓他們遷村？

今天主持會議的副議長陸淑美建議，大林蒲遷村案是不是能比照國軍眷村改建案？即在眷村住戶遷走之前，先蓋好住宅讓眷戶住。