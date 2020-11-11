大誇陳其邁 綠議員李喬如：我溫柔質詢

高雄市民進黨議員李喬如，在前市長韓國瑜時期質詢砲火猛烈，今天換質詢新市長陳其邁，她誇讚陳其邁表現超乎預期，所以她要「溫柔質詢」。她並批韓市府雙語教育是貴族教育，不夠普及。陳其邁表示，會致力增加時數及國內教師師資。

高雄市議會今市政總質詢，李喬如一開頭就誇讚陳其邁表現比預期的更好，所以她今天要「溫柔質詢」。她提出多項轄區內的政策及建設議題，但部分議題因時間不夠，允許陳其邁書面答詢；質詢時間共50分鐘，也提早3分鐘結束質詢。

李喬如質詢時批韓市府的雙語教育是貴族式教育，預算只挹注到部分國小，並未普及，但教育應普及在每位孩子身上，要求陳其邁不要為「爛攤子」背書，建議陳其邁應將雙語教學普及化、增聘國內英語教師及增加英語課程時數等。

陳其邁答詢表示，未來在中央雙語教育推廣下，將爭取中央預算配合，承諾高雄學童雙語教育預算只會增加，不會減少。市府將致力增加英語教育課程時數，未來也會加強運用國內英語師資，但外師也仍有教學需求的必要，會盡快補足英語師資，讓課程更順暢。

陳其邁議會受訪時，被問到李喬如認為雙語教育留爛攤子讓他背書，陳其邁說，雙語教學也是民進黨的政策，但如何更有效率實施，盡快增加學生授課時數等，預算一定會再增加，更普遍讓更多的學生受惠。要有效率、又要公平、然後又要能夠普遍，是雙語教學最重要的原則。

陳其邁並表示，外師今年8月增加了17位，有延續合約的問題，希望未來能增加授課時數；在課程設計上，包括沉浸式教學內容也應增加，也要跟中央雙語教學接軌，他會請教育局爭取中央預算。