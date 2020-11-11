快訊

勞保破產的高齡化社會 「下流老人」將更悲慘

苗栗頭份轎車闖紅燈撞翻娃娃車 老師及3名幼童4人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大誇陳其邁 綠議員李喬如：我溫柔質詢

聯合報 / 記者蔡孟妤楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會今市政總質詢，民進黨議員李喬如上午質詢關注雙語教育等議題。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議會今市政總質詢，民進黨議員李喬如上午質詢關注雙語教育等議題。記者蔡孟妤／攝影

高雄市民進黨議員李喬如，在前市長韓國瑜時期質詢砲火猛烈，今天換質詢新市長陳其邁，她誇讚陳其邁表現超乎預期，所以她要「溫柔質詢」。她並批韓市府雙語教育是貴族教育，不夠普及。陳其邁表示，會致力增加時數及國內教師師資。

高雄市議會今市政總質詢，李喬如一開頭就誇讚陳其邁表現比預期的更好，所以她今天要「溫柔質詢」。她提出多項轄區內的政策及建設議題，但部分議題因時間不夠，允許陳其邁書面答詢；質詢時間共50分鐘，也提早3分鐘結束質詢。

李喬如質詢時批韓市府的雙語教育是貴族式教育，預算只挹注到部分國小，並未普及，但教育應普及在每位孩子身上，要求陳其邁不要為「爛攤子」背書，建議陳其邁應將雙語教學普及化、增聘國內英語教師及增加英語課程時數等。

陳其邁答詢表示，未來在中央雙語教育推廣下，將爭取中央預算配合，承諾高雄學童雙語教育預算只會增加，不會減少。市府將致力增加英語教育課程時數，未來也會加強運用國內英語師資，但外師也仍有教學需求的必要，會盡快補足英語師資，讓課程更順暢。

陳其邁議會受訪時，被問到李喬如認為雙語教育留爛攤子讓他背書，陳其邁說，雙語教學也是民進黨的政策，但如何更有效率實施，盡快增加學生授課時數等，預算一定會再增加，更普遍讓更多的學生受惠。要有效率、又要公平、然後又要能夠普遍，是雙語教學最重要的原則。

陳其邁並表示，外師今年8月增加了17位，有延續合約的問題，希望未來能增加授課時數；在課程設計上，包括沉浸式教學內容也應增加，也要跟中央雙語教學接軌，他會請教育局爭取中央預算。

陳其邁 民進黨

延伸閱讀

高市議會總質詢 府會關係觀察指標

高市警方聯手19家保全 每晚近300人力護校園安全

高雄輕軌即日起復工 綠挺市府藍批民主已死

輕軌二階即日復工 陳其邁：2023年全線通車

相關新聞

陳其邁下午報告總預算 藍綠甲級動員拚場

高雄市長陳其邁下午將到議會報告明年市府總預算，藍綠傳將甲級動員，嚴陣以待。陳其邁說，他會有問必答，誠懇回答問題，預算都是...

促為大林蒲人蓋房子 高雄議員：共產黨能 為何政府不能

台聯籍高雄市議員吳銘賜今天在議會市政總質詢時為大林蒲居民請命，請市府為遷村的居民在遷村地蓋好房子之後讓居民住，不要讓居民...

大誇陳其邁 綠議員李喬如：我溫柔質詢

高雄市民進黨議員李喬如，在前市長韓國瑜時期質詢砲火猛烈，今天換質詢新市長陳其邁，她誇讚陳其邁表現超乎預期，所以她要「溫柔...

為防露天燃燒加大空汙 屏東推出無人機加強稽查

因東北季風及地勢影響，屏東縣每年10月至隔年3月為空品不良好發時期，容易對年長者、幼童及易過敏者造成身體不適。對此，屏東...

高市府辦公空間「大風吹」

高雄市政府辦公空間將有新一波「大風吹」，前市長韓國瑜曾使用的鳳山行政中心市長室由青年局進駐，也會規畫一處微型青創空間。青...

高雄智慧路燈2年未增 議員促加速

高雄市2年多前在鼓山區哈瑪星一帶建置實驗性質的智慧路燈，具測空汙、車流、人潮及路面積水功能，還有高解析度的監視功能，卻始...

高市警攜保全 守護校園安全

台南女大生命案讓校安議題受到重視，高雄市警察局串連19家保全業者成為維護校園安全夥伴，保全人員夜間停駐校園周邊死角及僻靜...

屏藍營擬修食安條例 批縣長慢半拍

萊豬爭議不斷，屏東是國內養豬第二大縣，國民黨縣議員黃明賢在定期會提案連署修正「屏東縣食品安全管理自治條例」，要求萊克多巴...

尾牙縮水 外燴搶年菜商機

距農曆年還有3個月，今年受疫情影響，有公司已決定停辦尾牙宴，高雄內門是外燴團隊大本營，業者夾縫中求生存，紛提早行銷年菜宅...

優化方案送審 高雄輕軌復工

高雄輕軌二階爭議路段工程停工近2年，市府推優化路型改善方案，昨公布交通動態模擬結果，市長陳其邁宣布即日復工，2023年全...

金門良金牧場分家 總經理換人

金門知名的「良金牧場」傳出分家，原總經理薛承琛與企劃經理薛柔辰父女退出經營，由股東許清時兒子許金城接任總經理，消息傳出後...

遊客出車禍報案不知路名 「119報案APP」成功救援

一名台灣遊客日前到烈嶼鄉遊玩，途經后頭的產業道路，竟發生車禍受傷，由於他不熟悉小金門地理環境，又加上情緒緊張無法完整敘...

熱門新聞

基隆新建千萬別墅占國有地 市府強拆違建缺角

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

影／柯文哲拿雷射筆射穿一排氣球 驚嘆：這根本是武器

影／環保局長備詢挨批不適任 張麗善哽咽「拔官」

新北擬在大漢溪攔砂壩籌建水上樂園 有3關鍵要克服

地政處長猝死 蔣月惠扯搬遷補償 潘孟安怒「可惡至極」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。