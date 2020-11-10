行銷高雄跨年 史哲臉書揭高雄一定有驚喜

今年跨年到哪裡呢？高雄市副市長史哲今天在臉書貼文行銷「高雄一百、南方之光」，提醒大家跨年到高雄一定會有surprise。

史哲在臉書（Facebook）貼文指出，「市長陳其邁的交代，今年的跨年一定要到高雄，一定會有驚喜」。他說，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，可能只有台灣有辦法舉辦大型戶外跨年活動，更特別的是全台各縣市是跨一年，但「今年的高雄是跨越百年」。

高雄市在跨越大港橋另側的3到10碼頭有演唱會，其實只是跨年活動的部分而已，在高雄流行音樂中心董事會建議下，發揮高雄流行音樂中心的強項有戶外大型演出，高雄跨年將首創「跨年雙舞台」。

史哲透露9日晚已和台灣最頂尖團隊做了小小測試，讓「高雄港將要亮起來成為夢之港」。說到關鍵處，史哲不禁賣起關子，語帶保留強調「跨年一定要到高雄、一定會有驚喜」。