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高市議會總質詢 府會關係觀察指標

中央社 / 高雄10日電

高雄市議會11日起展開為期1個月的市政總質詢，高雄市長陳其邁將率局處首長列席備詢。他與65名議員互動與攻防，也是外界對於府會關係觀察的重要指標。

陳其邁補選當選市長後8月24日宣誓就職，市議會第3屆第4次定期大會在10月6日就開議，陳其邁在定期大會開議後10月7日起進行施政報告。

明天是陳其邁上任後的首次市政總質詢，每天有2到3名議員進行質詢。質詢順序採抽籤決定，明天首登場是民進黨李喬如、台聯吳銘賜、民進黨邱俊憲。時間從上午9時起，每名議員有50分鐘的質詢時間。總質詢將於12月10日結束。

由於陳其邁就職曾表示，「如果施政做得不好，要求市府團隊立刻改正，而不是只把謙卑當口號」。因此總質詢與65名議員互動與攻防，也是府會關係觀察指標。本屆會期將於12月23日閉幕。

前市長韓國瑜執政時民進黨議員強力監督，議題攻防火花不斷；如今民進黨執政，國民黨議員的監督力道，藍綠攻防備受關注；尤其市府選在總質詢的前一天宣布輕軌二階即日復工，預料將成為這個會期府會議題交鋒焦點。

市議會有65名議員，國民黨團32人、民進黨團26人、無黨團結聯盟4人（含親民黨吳益政）、時代力量林于凱、無黨籍黃捷、無黨籍范織欽。民進黨在議會席次不及國民黨，議長補選由國民黨籍曾麗燕勝出。

民進黨 陳其邁 國民黨

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