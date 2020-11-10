前進國小樂智學堂老幼共學 南市府率團觀摩

利用屏東市前進國小閒置教室成立的樂智老幼學堂，打造失智長者與學童共融的環境，6年來，嘉惠許多失智者和家屬，台南市衛生局今天率團觀摩，團員對老幼共學留下深刻印象。

台南市衛生局今天帶領中西區及永康區里長、奇美醫院、郭綜合醫院等相關人士，組團參訪屏東市前進樂智老幼學堂。

樂智老幼學堂由屏東市民眾醫院承辦，副院長蘇哲能指出，民國103年，衛福部在學校成立失智據點，23處獲遴選，樂智老幼學堂利用前進國小閒置教室成立，目前23處據點只有前進國小成立迄今。

蘇哲能介紹長者彩繪的川堂，並說失智長者畫得很高興，隨時可看到自己的作品，留下美好的記憶。現場也安排加賀谷音樂照顧課程，讓長者和參訪團員一起隨音樂律動。

失智長者家屬鍾家蘭分享陪母親來的心得說，據點有志工陪母親說話、做活動，母親退化很緩慢。

前進國小校長李國賢表示，學校附設幼兒園最小的3歲，老幼學堂最年長的93歲，學校自訂彈性課程，安排食農課，讓長輩與學童種蘿蔔、玉米等農作，學童澆水澆到一半上課鐘響，長輩會接手幫忙澆水。

李國賢說，重陽節學童表演音樂快閃，給阿公阿嬤奉茶，讓學童有實際敬老的體會，學童還教長輩一起做過燈籠，據點在學校是資源不是負擔。

台南市政府衛生局國民健康科衛生指導員林佳蓉表示，從媒體報導等各種管道，得知樂智老幼學堂辦得很好，所以帶領里長、投入長照的志工，及區內醫院相關人士來觀摩學習，對於老幼共學環境留下深刻印象，希望在台南市也能推動。