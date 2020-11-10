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潘孟安議會施政總報告 41分鐘不看稿說縣政大小事

中央社 / 屏東縣10日電

屏東縣潘孟安今天在縣議會定期會中進行施政總報告，41分鐘依循往例全程不看稿，說明縣政大小事，從財政、長照、交通觀光、醫療，談到文化、教育、農業與防治淹水。

潘孟安從第一任的第一次議會施政報告，就全程不看稿，各種數字記得清清楚楚，驚豔媒體與議員。潘孟安曾在接受訪問時表示，他沒有特別記數字，平時了解施政的進度，自然數字就會記得。此後，潘孟安的每次施政總質詢都是全程不看稿，今天施政報告總共花了41分鐘。

潘孟安首先從新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，屏東率世界之先，順利舉辦首場大型運動賽事「全國中等學校運動會」，打開屏東城市能見度說起。他表示，縣府持續推動3級5區政策，聘請72名專業教練，栽培屏東優秀學子。

此外，潘孟安指出，今年更引進25名外籍英語教師加入縣內48所國小的教學活動教學行列，開闊全球視野；潘孟安也談到老舊校舍重建與耐震補強，教室智慧化更新，教室加裝冷氣等。

潘孟安談到財政改善，他表示，縣府以不舉新債還舊債為核心，運用財政策略持續推動各項建設及活動，6年來長期債務由新台幣190.22億元降為138.20億元，短期債則全數歸零，共計減債140.62億元，未來將持續要求行政團隊撙節開支審慎運用，堅守財政紀律。

潘孟安接著說，為能達到醫療平權，將與醫學中心合作，協助在恆春半島、原鄉、離島地區加強急重症病患的照護與後送，並透過醫護人力進駐、設備改善、福利補足，逐步強化偏鄉醫療，守護國境之南。

交通平權方面，他說，高鐵南延屏東已經拍板定案，高雄捷運延伸屏東的路線也將會定案；總工程經費6042萬元的水門客運轉運站即將完工，恆春等其他轉運站將持續辦理，強化縣內各區交通網絡。

農業方面，潘孟安說，雖受疫情影響，但縣府積極開拓平台，農產品外銷量不減反增，未來將持續打造「屏東品牌」，持續擴大其他農作物保單，減低農民經營風險；受極端氣候影響，少數易淹水地區則會加速施作，將突破都市計畫、用地等問題，因地制宜解決水患。

潘孟安 屏東縣 疫情

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