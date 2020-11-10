不再閒置了 高市青年局進駐韓國瑜鳳山市長室
前高雄市長韓國瑜被罷免後，鳳山行政中心的市長室就閒置，市府青年局長張以理今天表示，將遷回鳳山行政中心並使用前市長位在鳳山的辦公室，預計明年農曆春節前進駐。
國民黨市議員陳玫娟在市議會財經部門質詢，為什使用國家體育場的青年局要遷回鳳山行政中心，不再使用空間寬廣的國家體育場。
張以理答詢，青年局目前使用的國家體育場空間位在場館尾翼，青年局使用的辦公空間在過去是運動員的餐廳，再者廁所也是臨時挪出的空間；有民眾表達洽公不方便，即使周邊有捷運，洽公還要步行一段距離，另外，運動發展局也有運動中心的使用規劃。
張以理表示，青年局將遷入鳳山行政中心2樓，即前市長韓國瑜使用的市長室、貴賓室及部分新聞局辦公室等。市長陳其邁上任後使用四維行政中心市長室辦公，鳳山行政中心的市長室一直閒置，青年局遷進合署辦公可免空間閒置。
新的辦公室除了科室使用，張以理也規劃一處青創基地，要扶植青年自媒體能力及塑造自有品牌，目前暫訂名稱是「高雄新媒體創作人才培訓中心」。
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