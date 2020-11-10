快訊

共軍運-8反潛機今再侵我空防 空軍巡邏兵力對應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣月惠扯地政處長猝死 家屬：政治人物不要消費死者

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員蔣月惠（圖）10日在議會舉著「誰殺死李吉弘」的牌子質詢，指前地政處長李吉弘的猝死是因為執行屏東市凌雲里的拆遷補償工作壓力太大，惹怒屏東縣長潘孟安，讓潘孟安直接回嗆「作秀作過頭」。中央社
屏東縣議員蔣月惠（圖）10日在議會舉著「誰殺死李吉弘」的牌子質詢，指前地政處長李吉弘的猝死是因為執行屏東市凌雲里的拆遷補償工作壓力太大，惹怒屏東縣長潘孟安，讓潘孟安直接回嗆「作秀作過頭」。中央社

屏東縣議會定期會登場，縣長潘孟安今到議會施政報告，報告結束後，縣議員蔣月惠舉手發言拿出紙板寫「誰殺死李吉弘」，指地政處長李吉弘猝死與李處理凌雲里拆遷補償有關聯，潘孟安怒回「可惡至極」，藍綠議員齊聲譴責。李吉弘妻子中午獲悉後相當難過，地政處同仁也說「不要再消費處長，讓死者安息！」

李吉弘的妻子說，丈夫的專業被肯定，工作認真，盡忠盡責，蔣議員不該這樣說，「請議員不要再消費他」，丈夫生前認同潘縣長施政理念，也感謝潘縣長照顧，「請政治人物不要消費往生者」，「請給我們家屬平靜、安靜空間」。

地政處一名同仁說，看了影片很痛心、氣憤，處長專業認真、奉公守法，處長若在天上有知，應該無法忍受這樣的發言。

屏東縣地政處同仁對蔣月惠發言感到憤怒、難過。圖／取自臉書
屏東縣地政處同仁對蔣月惠發言感到憤怒、難過。圖／取自臉書
屏東縣議員蔣月惠在議會縣長潘孟安施政報告後，舉手發言拿紙板寫「誰殺死李吉弘」，將地政處長李吉弘猝死與處理凌雲里拆遷補償扯上關聯。記者劉星君／攝影
屏東縣議員蔣月惠在議會縣長潘孟安施政報告後，舉手發言拿紙板寫「誰殺死李吉弘」，將地政處長李吉弘猝死與處理凌雲里拆遷補償扯上關聯。記者劉星君／攝影
屏東縣地政處同仁對蔣月惠發言感到憤怒、難過。記者劉星君／攝影
屏東縣地政處同仁對蔣月惠發言感到憤怒、難過。記者劉星君／攝影
屏東縣地政處同仁對蔣月惠發言感到憤怒、難過。圖／取自臉書
屏東縣地政處同仁對蔣月惠發言感到憤怒、難過。圖／取自臉書

潘孟安 屏東縣

延伸閱讀

萊豬爭議屏東藍營提案修食安條例批潘孟安「慢半拍」

人口負成長 潘孟安：朝打造宜居城市努力

潘孟安答詢：政治生命做賭注高鐵一定到屏東

能源論壇／三縣市首長 分享節能治理

相關新聞

蔣月惠扯地政處長猝死 家屬：政治人物不要消費死者

屏東縣議會定期會登場，縣長潘孟安今到議會施政報告，報告結束後，縣議員蔣月惠舉手發言拿出紙板寫「誰殺死李吉弘」，指地政處長...

屏東人口連18年負成長 潘孟安：無法改變生死、建構宜居城市

屏東縣人口連18年負成長，縣長潘孟安今到議會施政報告，民進黨縣議員李世斌質詢，屏東人口數直直落，「為什麼屏東人口不給縣長...

遊客出車禍報案不知路名 「119報案APP」成功救援

一名到台灣遊客日前到烈嶼鄉遊玩，途經后頭的產業道路，竟發生車禍受傷，由於他不熟悉小金門地理環境，又加上情緒緊張無法完整敘...

惡劣！犯罪集團偷倒非法廢棄物 台南河川地溶出有害物質

橋頭地檢署偵辦非法棄置廢棄物，傳喚涉嫌引路的高雄旗山區某前里長，清查被害遍布高雄及台南、屏東等地，台南市環保局表示，6月...

嚴詠能永別半島歌謠季 屏縣府頒特別貢獻獎

由恆春國際民謠音樂節轉型邁入第3年的屏東半島歌謠祭昨晚閉幕，打狗亂歌團也是歌謠季的常客，團長顏詠能今年9月5日晚上在萬丹...

地政處長猝死 蔣月惠扯搬遷補償 潘孟安怒「可惡至極」

屏東縣政府地政處長李吉弘今年9月12日晚間猝逝，縣府同仁相當不捨難過，屏東縣議員蔣月惠今在議會縣長潘孟安施政報告後，舉手...

韓國瑜鳳辦市長室換青年局進駐 原空間簡單無多陳設

高雄市前市長韓國瑜2018年當選後，將市長室從四維行政中心移到鳳山行政中心，如今他去職，鳳山行政中心市長室、機要科和新聞...

「關山夕陽」去年由盈轉虧 公所新團隊了解後嘆了口氣

被CNN評為世界12大絕美落日的墾丁國家公園關山風景區，過去是免費景點，恆春鎮公所2016年2月收回改為收費，曾風光進帳...

高市圖開發AR親子互動遊戲 免費體驗小米的奇幻之旅

高雄市立圖書館自行開發AR親子互動遊戲，與台灣首位獲得「義大利波隆那拉加茲獎」得主的繪本作家孫心瑜合作，推出最新款「小米...

高雄輕軌復工 綠：期待 藍：強渡關山

延宕已久的高雄輕軌二階美術館、大順路爭議路段，市長陳其邁今宣布即刻復工。藍營議員批陳其邁強渡關山、不顧民意;綠營議員則肯...

獲贈大三倍烘乾機 天鵝堡憨兒不怕濕冷冬天報到

高雄旗山喜憨兒天鵝堡照顧一群成年憨兒終老，每逢陰雨天，洗衣班憨兒常因機構內的烘乾機容量太小，等待時間過長而苦惱，台灣信徹...

高雄輕軌二階復工 黃紹庭：市府強渡關山民主已死

高雄市長陳其邁今天宣布輕軌二階將復工。國民黨市議員黃紹庭即在臉書貼文表示，未來大順路沿線如發生事故、災害，哪來足夠的空間...

熱門新聞

盧秀燕宣布台中捷運16日起試營運30天 持電子票卡免費搭

盧秀燕兌現賭注 今戴獅子頭跑行程直說「好糗！」

基隆新建千萬別墅占國有地 市府強拆違建缺角

影／環保局長備詢挨批不適任 張麗善哽咽「拔官」

武陵楓紅 杉林溪水杉黃

租屋無奇不有 高雄出現月租2500元的「廚房雅房」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。