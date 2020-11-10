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蔣月惠扯地政處長猝死 家屬：政治人物不要消費死者
屏東縣議會定期會登場，縣長潘孟安今到議會施政報告，報告結束後，縣議員蔣月惠舉手發言拿出紙板寫「誰殺死李吉弘」，指地政處長李吉弘猝死與李處理凌雲里拆遷補償有關聯，潘孟安怒回「可惡至極」，藍綠議員齊聲譴責。李吉弘妻子中午獲悉後相當難過，地政處同仁也說「不要再消費處長，讓死者安息！」
李吉弘的妻子說，丈夫的專業被肯定，工作認真，盡忠盡責，蔣議員不該這樣說，「請議員不要再消費他」，丈夫生前認同潘縣長施政理念，也感謝潘縣長照顧，「請政治人物不要消費往生者」，「請給我們家屬平靜、安靜空間」。
地政處一名同仁說，看了影片很痛心、氣憤，處長專業認真、奉公守法，處長若在天上有知，應該無法忍受這樣的發言。
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