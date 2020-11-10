聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東人口連18年負成長 潘孟安：無法改變生死、建構宜居城市
屏東縣人口連18年負成長，縣長潘孟安今到議會施政報告，民進黨縣議員李世斌質詢，屏東人口數直直落，「為什麼屏東人口不給縣長面子？有何辦法留住人口？」潘孟安說，人口增減非他能改變，但他有義務把城市建構為適合創業、宜居的城市。
李世斌質詢關注，今年上半年屏東蒸發5千人口，從早年90多萬，如今剩81萬多，「為什麼屏東人口不給縣長面子？」18年來人口持續下降，近兩年特別嚴重。
潘孟安說，他努力將屏東打造為宜居城市，「我沒有辦法改變一年8千多名自然死亡除戶，自然凋零沒有能力改變，但我有義務責任，讓城市更宜居」。
潘孟安說，少子化是全世界潮流，不單是屏東的問題，人口往六都移動，台中縣市合併後，雲林、彰化、南投人口也被磁吸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言