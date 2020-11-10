屏東人口連18年負成長 潘孟安：無法改變生死、建構宜居城市

屏東縣人口連18年負成長，縣長潘孟安今到議會施政報告，民進黨縣議員李世斌質詢，屏東人口數直直落，「為什麼屏東人口不給縣長面子？有何辦法留住人口？」潘孟安說，人口增減非他能改變，但他有義務把城市建構為適合創業、宜居的城市。

李世斌質詢關注，今年上半年屏東蒸發5千人口，從早年90多萬，如今剩81萬多，「為什麼屏東人口不給縣長面子？」18年來人口持續下降，近兩年特別嚴重。

潘孟安說，他努力將屏東打造為宜居城市，「我沒有辦法改變一年8千多名自然死亡除戶，自然凋零沒有能力改變，但我有義務責任，讓城市更宜居」。

潘孟安說，少子化是全世界潮流，不單是屏東的問題，人口往六都移動，台中縣市合併後，雲林、彰化、南投人口也被磁吸。