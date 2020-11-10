惡劣！犯罪集團偷倒非法廢棄物 台南河川地溶出有害物質

橋頭地檢署偵辦非法棄置廢棄物，傳喚涉嫌引路的高雄旗山區某前里長，清查被害遍布高雄及台南、屏東等地，台南市環保局表示，6月即掌握非法棄置廢棄物相關稽查事證供環保署南區督察大隊和檢方偵辦，並在8月派員全力配合檢調偵辦本案，該環保犯罪集團載運廢棄物棄置本市的4筆土地，分別位於麻豆區一筆河川公有地、七股區一筆私人土地及新化區兩筆私人土地。

環保局除開挖了解所埋廢棄物種類、棄置重量外，並進行棄置廢棄物採樣進行事業廢棄物毒性特性溶出程序（TCLP），檢測廢棄物重金屬及揮發性有機物（VOCs）含量是否符合標準，其中發現麻豆區河川公有地廢棄物溶出液中總銅未符合標準，屬有害事業廢棄物，全案已由橋頭地檢署進行偵辦調查中。

市府表示，對於不肖業者惡行，再次重申打擊不法、拒絕汙染的決心；且將持續與檢警保持合作與聯繫，除嚴懲非法清運業者、掮客外，持續抽絲剝繭循線往上溯源找出產源公司，將一併科以汙染土地之連帶清理責任，呼籲各土地管理機關及土地所有權人善盡管理責任，以免受不肖業者牽連而觸法。

環保局長謝世傑也指出，近3年環保局查違反廢棄物清理法刑事案件89件，移送臺南地檢署偵辦152人，違法行為人除將面臨最重5年刑責，並得併科新臺幣1500萬元以下罰金，且將同時追償不法利得。針對本案也秉持檢警環合作模式，共同打擊不法絕不懈怠，呼籲非法犯罪集團勿心存僥倖，任何違法行為若遭查獲必將嚴辦。 公害陳情專線0800066666。