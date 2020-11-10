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嚴詠能永別半島歌謠季 屏縣府頒特別貢獻獎

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春半島歌謠祭繼前年老調新聲、去年半島劇場後，今年結合民謠與Foca福爾摩沙馬戲團表演，再現東方與西方街頭藝術的文化交流。圖／縣文化處提供
恆春半島歌謠祭繼前年老調新聲、去年半島劇場後，今年結合民謠與Foca福爾摩沙馬戲團表演，再現東方與西方街頭藝術的文化交流。圖／縣文化處提供

恆春國際民謠音樂節轉型邁入第3年的屏東半島歌謠祭昨晚閉幕，打狗亂歌團也是歌謠季的常客，團長顏詠能今年9月5日晚上在萬丹鄉大憲宮演出時於舞台上猝逝，給人無限傷傷，屏東縣政府為感謝他在民謠和恆春半島的付出，昨晚特別頒發「特別貢獻獎」，由團員代為接受；副團長王煌鵬說，他們會延續團長的精神，把台灣的鄉土情懷故事寫在歌裡，繼續走遍各鄉鎮廟口街頭傳唱。

50歲的嚴詠能創立打狗亂歌團，愛把台灣農民的故事寫在歌裡，走遍台灣各鄉鎮廟口街頭演唱，還受邀出國演出，2010年以「大員一家農出來」土地創作專輯，他也入圍第21屆金曲獎最佳台語男歌手獎；縣教育局長江國樑和客家事務處長陳麗萍說，從恆春國際民謠音樂節到半島歌謠祭14年來，嚴詠能與屏南社大一路相伴，每年都會帶來讓人驚豔的新作品，讓人看到民謠的無限可能，「特別貢獻獎」實至名歸。

恆春半島歌謠祭繼前年老調新聲、去年半島劇場後，今年結合民謠與馬戲表演　再現東方與西方街頭藝術的文化交流，今年包含民謠大賽、詩市集、馬戲表演和老調新聲等主題；因颱風延至昨晚的民謠大賽決賽，賽前由打狗亂歌團副團長王煌鵬帶領大光國小學生和社區媽媽跳「半島舞」遊街進場，Foca福爾摩沙馬戲團則帶領在地小學獨輪車和扯鈴隊共同演出。

民謠大賽特優首獎名由恆春國小「我最搖擺」獲得，恆春國小南灣分校「南ㄅ灣南灣」拿下今年加碼的評審團大獎，明日之星獎由山海國小學生邵妤萱獲得。文化處長吳明榮說，去年轟動一時恆春民謠音樂劇場「半島風聲相放伴」北上台北公演，佳評如潮，再度為民謠傳承寫下精彩的一頁。加上結合東西方街頭藝術的馬戲、歌謠、詩市集等，在思想起的故鄉，正不斷開創屬於南國文化的嶄新價值。

恆春半島歌謠祭繼前年老調新聲、去年半島劇場後，今年結合民謠與Foca福爾摩沙馬戲團表演，再現東方與西方街頭藝術的文化交流。記者潘欣中／攝影
恆春半島歌謠祭繼前年老調新聲、去年半島劇場後，今年結合民謠與Foca福爾摩沙馬戲團表演，再現東方與西方街頭藝術的文化交流。記者潘欣中／攝影
恆春半島歌謠祭民謠大賽，恆春國小南灣分校「南ㄅ灣南灣」拿下今年加碼的評審團大獎。記者圖／縣文化處提供
恆春半島歌謠祭民謠大賽，恆春國小南灣分校「南ㄅ灣南灣」拿下今年加碼的評審團大獎。記者圖／縣文化處提供
恆春半島歌謠祭民謠大賽特優首獎由恆春國小「我最搖擺」獲得。圖／縣文化處提供
恆春半島歌謠祭民謠大賽特優首獎由恆春國小「我最搖擺」獲得。圖／縣文化處提供
打狗亂歌團是恆春半島歌謠季的常客，團長顏詠能今年9月5日晚上在萬丹鄉大憲宮演出時於舞台上猝逝，給人無限感傷，屏東縣政府頒發「特別貢獻獎」。記者潘欣中／攝影
打狗亂歌團是恆春半島歌謠季的常客，團長顏詠能今年9月5日晚上在萬丹鄉大憲宮演出時於舞台上猝逝，給人無限感傷，屏東縣政府頒發「特別貢獻獎」。記者潘欣中／攝影

恆春 屏東縣政府 嚴詠能

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