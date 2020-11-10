人口負成長 潘孟安：朝打造宜居城市努力

屏東縣人口數從18年前的90多萬人，減少到目前的81萬3000多人，縣議員李世斌在議會質詢縣長潘孟安要怎麼辦？潘孟安說，無法改變出生與死亡懸殊趨勢，只能打造宜居城市。

李世斌今天在縣議會定期大會上質詢屏東人口18年來負成長問題，他表示，從18年前的90萬多人，逐年下降，現在只剩81萬3000多人；這2年下降幅度又更嚴重，各鄉鎮市這幾年下猛藥發放生育津貼都沒有用。他問潘孟安「要怎麼辦？」

潘孟安答詢表示，這幾年各鄉鎮市都發放生育津貼，但仍然達不到人口增加的效果，因為每年老化死亡人口8000多人，出生只有4000多人，「出生趕不上死亡」。

潘孟安說，當然少子化是全球問題，但他認為國家制度的失衡，公共建設的投資不均衡也是很大的原因，台北因雙子星開發案，宜蘭和基隆產生磁吸效應，台中縣市的整併也讓雲林縣人口增加。

潘孟安說，「我沒辦法叫縣民趕快生、不要死」。縣府能做的是盡可能遏阻人口遷移，做好建設，創造就業機會，將屏東打造成宜居城市。