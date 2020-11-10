潘孟安答詢：政治生命做賭注高鐵一定到屏東

屏東縣長潘孟安今天在縣議會接受議員有關高鐵南延屏東的質詢時表示，他用政治生命做賭注，高鐵一定會來屏東，但他尊重行政體制，由行政院公布。

潘孟安在施政報告後接受議員的質詢，議員唐玉琴質詢高鐵到底會不會到屏東，她說，「5星級的縣長，不要走，你答應我們的高鐵的進度，什麼時候才要核定，現在都已經109年11月了。」

潘孟安答覆表示，他有參與高鐵南延屏東的整個過程，體制內不是由他宣布，他做到哪裡講到哪裡，他不能越俎代庖，踰越尺度，但他跟大家保證，行政院會在最快的時間宣布，高鐵一定會到屏東。

潘孟安說，高鐵南延屏東，他都用自己的政治生命做賭注，但重大建設的核定在交通部和行政院，絕不是縣市核定，適當時機行政院一定會公布。

今天的質詢，潘孟安與議員蔣月惠槓上，蔣月惠舉著「誰殺死李吉弘」的牌子質詢，指前地政處長李吉弘的猝死是因為執行屏東市凌雲里的拆遷補償工作壓力太大，「而且在鬼月」，她要求「上司不能給下屬壓力」。

潘孟安被惹惱，直接回嗆蔣月惠，「作秀作過頭，不能拿公務人員的死因來作秀，真是可惡至極」；潘孟安表示，他是基於保護同仁，每位同仁在公務裡都是戮力以赴。

萊豬問題是今天質詢的焦點，包括唐玉琴、李世斌和陳揚都要求縣府嚴格把關檢驗，不能讓萊豬進入校園；潘孟安表示，縣府在人力、檢驗上已做了準備，他認為正本清源還是要從進口端做源頭的管控，地方抽驗，縣府一定會阻絕於校園之外。