地政處長猝死 蔣月惠扯搬遷補償 潘孟安怒「可惡至極」

屏東縣政府地政處長李吉弘今年9月12日晚間猝逝，縣府同仁相當不捨難過，屏東縣議員蔣月惠今在議會縣長潘孟安施政報告後，舉手發言竟突然拿出紙板寫「誰殺死李吉弘」，將李吉弘處長猝死原因跟李在處理凌雲里拆遷補償事宜扯上關聯，潘孟安拍桌怒批「真是太可惡！可惡至極！不要秀過頭！」藍綠議員譴責蔣月惠不該消費死者。

蔣月惠發言，她要爭取「去李吉弘現象」，上司給下屬的壓力是無形殺手，地政處長今年承攬很多地政問題，包括凌雲里，太平里搬遷補償等。

潘孟安舉手向議長反映要發言，潘說，尊重議員發言，但不要秀過頭，「真的是太可惡了！居然把優秀同仁死因拿來作秀，真是可惡至極！不要秀過頭！」潘還說，他要保護同仁，尤其不該消費死者。

潘孟安發言後，蔣月惠回「你說我消費死者，你就可以這樣虐待他們嗎？」議長周典論維持議場秩序，提醒蔣月惠「現在是縣長施政報告，要提出建言，不是在講這些」。