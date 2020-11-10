韓國瑜鳳辦市長室換青年局進駐 原空間簡單無多陳設

高雄市前市長韓國瑜2018年當選後，將市長室從四維行政中心移到鳳山行政中心，如今他去職，鳳山行政中心市長室、機要科和新聞局的空間，確定由他創立的青年局接手，青年局長張以理充分運用原來的市長室、機要科和會議室，規畫隔成多個辦公室，預計農曆春節前搬遷。

高雄市長主要辦公室本來在四維行政中心，韓國瑜上任之後將主要市長室移到鳳山行政中心二樓，那個空間本來是海洋局的辦公室，海洋局搬到鳳辦後棟、原來市長、副市長等首長的第二辦公空間，二樓給韓國瑜使用。

韓國瑜的鳳山行政中心市長室位在鳳辦前棟2樓西側最後一間，目前辦公桌椅多已搬走，留下室內的書櫃、兩張木質茶几，外邊的小會議室桌子仍在，機要人員的辦公桌還擺著，要由青年局規畫運用。韓國瑜鳳辦市長室的布置看起來頗簡單，沒有太多家具和擺設，比較特別是主要辦公桌後方的一面大窗中間設置一些書櫃。

韓國瑜鳳山行政中心市長室南面是新聞局第二辦公室，新聞局第一辦公室仍留在四維行政中心，但韓團隊的新聞局長辦公時間在鳳辦較多，記者會也多在鳳辦舉辦，整間辦公室已多騰空。

張以理今天在議會回答議員陳玫娟質詢時證實青年局將從現在的國家體育場（世運主場館）遷到鳳辦，將要用的辦公室就是之前新聞局第二辦公室、機要科、市長室、貴賓室和會議室，原新聞局的空間預計規畫為「高雄新媒體創作人才培訓中心」，讓有意從事自媒體、網路工作的年青朋友有機會上課學習。

張以理表示，世運主場館對許多洽公的民眾而言不太方便，如搭捷運，還要走一段滿長距離，汽機車也不好停，整個空間做為辦公室有許多限制，而且運發局希望把世運主場館規畫為運動中心。