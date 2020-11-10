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高雄輕軌即日起復工 綠挺市府藍批民主已死

中央社 / 高雄10日電

高雄市長陳其邁今天上午宣布高雄輕軌二階工程即日起復工，2023年全線通車；對此綠營議員正面看待，盼民眾多利用大眾運輸，藍營則痛批陳其邁強渡關山，高雄民主已死。

高雄輕軌二階工程停工近2年，市府以交通動態模擬及優化路型改善，驗證結果都為正向，陳其邁今天宣布即日起復工，同時下達2023年全線通車的命令。

對此，國民黨議員黃香菽認為，市府還是沒解決反對方問題，也沒和市民溝通取得共識，復工決定有些倉促。

國民黨議員黃紹庭則批評「不負責任的政府」，他上午在臉書發文質疑，黨內民調顯示有6成以上市民擔心輕軌完工後可能衝擊當地交通、救災功能，但市府仍執意復工，是強渡關山不顧民意，高雄「民主已死」。

黃紹庭表示，陳其邁今天在記者會中秀出的動態模擬圖，並未告訴大家模擬的參數和條件為何，也沒公布如何模擬；希望陳其邁能到大順路現場看看當地的汽機車流量，這才是大家擔心的重點。

不過，民進黨議員簡煥宗則抱持正面態度，他說，一個城市的交通路網非常重要，期待未來輕軌可以跟其他捷運完全連接，新政府繼續努力；至於施工路段造成的交通黑暗期，也希望市民體諒。

民進黨議員何權峰指出，輕軌通車後民眾要改變用路習慣，這樣才可能降低交通使用流量，避免車輛壅塞，市府也應在通車前就試著說服民眾多使用大眾運輸系統。

高雄環狀輕軌全長22.1公里，第一階段C1籬仔內站至C14哈碼星站，長8.7公里已完工通車；二階工程美術館路、大順路約7.3公里路線受質疑，前市長韓國瑜在108年1月18日於議會表示「輕軌二階工程不宜貿然施工」。

高雄輕軌 陳其邁 民進黨

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輕軌二階即日復工 陳其邁：2023年全線通車

高雄輕軌復工 綠：期待 藍：強渡關山

高雄輕軌二階復工 黃紹庭：市府強渡關山民主已死

停工近2年 陳其邁宣布高雄輕軌即日復工

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