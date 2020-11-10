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去考公務員？人力流動率超乎想像 戳破公職「鐵飯碗」

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「關山夕陽」去年由盈轉虧 公所新團隊了解後嘆了口氣

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
被CNN評為世界12大絕美落日的墾丁國家公園關山風景區，恆春鎮公所2016年2月收回改為收費，去年首度由盈轉虧。記者潘欣中／翻攝
被CNN評為世界12大絕美落日的墾丁國家公園關山風景區，恆春鎮公所2016年2月收回改為收費，去年首度由盈轉虧。記者潘欣中／翻攝

被CNN評為世界12大絕美落日的墾丁國家公園關山風景區，過去是免費景點，恆春鎮公所2016年2月收回改為收費，曾風光進帳近千萬，去年受陸客急凍影響首度虧損77萬元，年初又因疫情擴大虧損，恆春鎮代向9月到任的公所新團隊提議取消收費，拉抬人氣；主任秘書洪國榮感嘆說，查出虧損是辦送夕陽和跨年活動所致，加上約聘僱人員多達12人，今年會撙節開支，仍維持既有收費。

海拔152公尺的關山風景區位於恆春半島西南側，是觀賞西海岸夕陽的人氣景點，日治時期就被票選為「恆春八景」，因被CNN評為世界級12大賞落日景點之一，人氣再升；關山過去是墾管處經營維護的免費景點，景區多數是公所地，前恆春鎮長盧玉棟5年前收回自營，2016年2月以環境清潔費名義在前後入口處收費，全票60元，鎮民免費。

關山風景區去年營運首度虧損，年初又受疫情影響虧損擴大，恆春鎮代陳進忠在鎮代會中提議「關山風景區停止營運」，指關山夕陽美景名聲遠播，但看夕陽不只風景區的賞夕陽平台，附近也可以觀賞，實施收費制度後，有的遊客選擇附近咖啡館或路邊免費賞景，導遊和旅行社也抱怨公所「搶錢」，如果收費不僅無法營利還虧損，不如開放自由進出，拉抬旅遊人氣。

主任秘書洪國榮說，關山風景區過去都有盈餘，去年首度虧損，除了遊客量下滑，主要是去年公所在關山辦送夕陽音樂會和與屏南社大合作跨年活動花掉百萬元，另聘僱12名臨時人員的薪資，部分採最低工資，部分採時薪制發放，人事開銷負擔不小，但一個傍晚才有遊客造訪的景區，實在看不出來需要這麼多人；國旅大爆後人氣回溫，7月以後每月都有數萬元盈餘，鎮長陳文弘已將人力裁減，今年會撙節開支，仍維持既有收費。

恆春 疫情 跨年

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