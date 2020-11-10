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高雄輕軌復工 綠：期待 藍：強渡關山

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今宣布高雄輕軌復工。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁今宣布高雄輕軌復工。記者蔡孟妤／攝影

延宕已久的高雄輕軌二階美術館、大順路爭議路段，市長陳其邁今宣布即刻復工。藍營議員批陳其邁強渡關山、不顧民意;綠營議員則肯定復工，並盼民眾體諒交通黑暗期，未來多搭輕軌。

高雄輕軌二階美術館、大順路段，因部分居民對輕軌可能產生的噪音、交通等問題有疑慮，工程停工近2年，陳其邁上任後，市府提出優化方案解決疑慮，並經動態模擬分析，結果呈現正面，陳其邁今宣布即刻復工，2023年全線通車。

家住大順路附近的國民黨市議員黃香菽嘆說，對市府無言以對，沒有好好針對反對者提出的問題去做解決，決定復工是否過於倉促？應該是把全部的問題都解決，且溝通清楚後再來宣布復工。

國民黨議員黃紹庭痛批市府強渡關山、不顧民意，陳其邁就是「菊規邁隨」非蓋輕軌不可。一再「紙上談兵」告訴市民已改善問題，但事實是不論在交通、救災等方面，還是看不到任何具體改善成果。

黃紹庭說，國民黨做的民調顯示有過半市民對輕軌造成的交通壅擠、交通事故的發生和救災救護功能減少感到質疑，市府沒提出改善計畫、施作細節，動態模擬也未告知模擬的參數和條件為何，未跟市民做好互動取得理解就宣布復工，是不負責任的政府。

黃紹庭並質疑模擬真實性和準確度，認為未真實反映大順路的車況，陳其邁應實際到大順路看到底有多少汽機車在路上流動，才知道大家擔心大順路被輕軌占掉空間後有多大影響。

民進黨議員簡煥宗說，當初前市長韓國瑜貿然停工，肯定新政府在做了交通模擬及民調後宣布復工。高雄還有其他捷運工程，期待新政府繼續努力完善高雄大眾運輸路網。

簡煥宗也說，對於輕軌施工路段有交通黑暗期，也希望市民體諒，畢竟大眾運輸對城市很重要。

民進黨議員何權峰說，輕軌通車後民眾要改變用路習慣，降低使用車輛，才不會造成交通壅塞。可能市府還要多說服民眾多使用大眾運輸系統。對於2023年輕軌二階全線通車感到期待。

高雄輕軌 陳其邁 國民黨

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