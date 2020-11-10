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獲贈大三倍烘乾機 天鵝堡憨兒不怕濕冷冬天報到
高雄旗山喜憨兒天鵝堡照顧一群成年憨兒終老，每逢陰雨天，洗衣班憨兒常因機構內的烘乾機容量太小，等待時間過長而苦惱，台灣信徹蓮池功德會捐贈大型烘乾機解決憨兒難題。烘乾機送來後，洗衣班成員開心使用容量大三倍的烘衣機，省下時間去做其他整衣工作。
社團法人台灣信徹蓮池功德會捐贈一台大型烘乾機給天鵝堡，昨由天鵝堡主任廖玉琢代表接受並回贈感謝狀。捐贈儀式上，機構內的喜憨兒手搖鈴樂團上台演出，場面溫馨。
喜憨兒基金會指出，天鵝堡是全日型照顧中心、現有住民88人，為延緩機能老化，機構依據身心障礙程度分工，一群洗衣班憨兒要負責所有人的洗衣、烘衣、晾衣與摺衣等工作，若逢陰雨天氣，原有的烘乾機容量不足，每次烘衣都要等待很久，若不烘乾只能用電風扇吹乾。
台灣信徹蓮池功德會理事長天瀅師父說，透過憨兒家長得知天鵝堡需求，趁著冬天來臨前送來烘乾機，盼捐贈動作拋磚引玉，吸引更多企業、團體共襄盛舉，讓憨兒們獲得更好照顧。
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