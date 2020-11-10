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高雄輕軌二階復工 黃紹庭：市府強渡關山民主已死

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃紹庭批評輕軌二階復工，市政府強渡關山，高雄的民主已死。圖／本報資料照片
高雄市議員黃紹庭批評輕軌二階復工，市政府強渡關山，高雄的民主已死。圖／本報資料照片

高雄市長陳其邁今天宣布輕軌二階將復工。國民黨市議員黃紹庭即在臉書貼文表示，未來大順路沿線如發生事故、災害，哪來足夠的空間可以讓救護車、消防車等救災車輛能順利通行？高雄市區鐵路好不容易地下化，現在輕軌列車將駛進汽機車忙碌擁擠的市區道路，如何讓汽車通勤族和用路人對交通安全心安？

黃紹庭以「高雄民主之死」為題，批判高雄市政府在輕軌二階復工案上是「強渡關山」、「菊規邁隨」、「民主已死」。

他表示，高雄市政府規畫設計的輕軌二階路線將進入到人口稠密的市中心區域並將占用東西向重要幹道大順路一半道路空間，日後大順路交通擁擠情況將比現在更嚴重，屆時一旦發生交通事故、意外災害，那來足夠的空間可以讓救護車、消防車等救災車輛順利通行？市長、市府官員和民進黨議員們，誰擔得起如此責任？

黃紹庭說，高雄市好不容易才完成鐵路地下化的難題，現在陳其邁市府卻又要將輕軌列車駛進汽機車忙碌擁擠的市區道路路面，難怪他日前做的民調中會有近6成的汽機車通勤族、用路人擔心因此引發交通事故及行車安全等危險。

黃紹庭說，陳其邁市府團隊一再以「大內宣」的方式，「紙上談兵」地告訴市民朋友他們已經改善問題，但事實是不論在交通、救災等方面，大家還是看不到任何具體改善的成果；市府一再宣稱輕軌41個路口的動態模擬優化顯示交通沒有問題，但自始至終，市府從未公布模擬的設定參數與條件，更遑論有跟提出質疑及憂慮的市民充分溝通並取得沿線居民的了解認同。

他強調，樂觀並支持市府規畫良好的大眾運輸系統，只是輕軌二階因市府的錯誤設計及漠視民意，造成市民憂心，他也因此無法正面肯定輕軌二階，也對部分民進黨議員漠視多數市民聲音、眼中只有政治利益而沒有「民意」，感到不恥。

高雄輕軌二階確定復工。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌二階確定復工。圖／高雄市捷運局提供

輕軌 高雄市 事故

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