提高校安規格 高雄警攜手保全業者齊心守護

台南女大生命案讓校安議題受到重視，高雄市警察局串連19家保全業者成為維護校園安全夥伴，保全人員夜間停駐校園周邊死角及僻靜區域，加強校園巡守，也巡邏校園外道路，填補警力間隙，打造更安全的校園防護網。

高雄市長陳其邁今天在市政會議表揚參加校園安全維護工作的19家保全公司，陳其邁感謝保全公司發揮企業社會責任，為校園安全多一道保護力量，也安定市民的心。

警察局長劉柏良說，市長希望找民力成為校安夥伴，上月底警察局與保全公會交流討論後建立共識，在最短時間內建立合作模式，自11月6日啟動巡守，先試行運作1個月，初期有19家保全公司投入人力、物力、加班動員，預計每天投入74名保全、222名警力進行校安維護，動用保全巡邏車78輛，分工維護高雄市20多所大學校區、14所高中職學校周邊安全。

劉柏良表示，警力有限，民力無窮，保全人員夜間停駐校園周邊死角及僻靜區域，加強校園巡守，校園外圍道路，學生通往住宿區域的道路也是重點，結合轄區警察、保全及巡守隊等民力，提升見警率，也設置校、警24小時聯繫管道，通力打造更安全的校園安全防護網。