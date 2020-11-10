高雄輕軌二階宣布復工 陳其邁：2023年全線通車

停擺近2年高雄輕軌二階爭議路段，市府提出9項優化調整方案及2項行政配套措施後，經噪音及交通動態模擬分析，結果皆為正向。市長陳其邁今宣布即日復工，並於2023年全線通車。

高雄輕軌二階美術館路及大順路段工程，因部分居民對交通、停車及噪音問題有疑慮而擱置，停工近2年，開過44場公聽、說明會，市府並提出9項優化調整方案及2項行政配套措施，並經過近1個月相關噪音及交通動態科學模擬分析，市府表示，分析結果皆為正向。

陳其邁今上午宣布正式復工，美術、博愛路段2022年11月完工，二階全線含大順路段2023年完工通車。

副市長林欽榮表示，輕軌二階美術、大順路於原路線進行9項優化調整措施，包括北移至美術館園區內優化路型，加大轉彎半徑，維持既有美術館路車道數，不影響交通。另最窄路段單線雙向美術館中華一路至裕誠路採單線雙向維持雙向4車道。

另C24、R13站區轉乘總合因應策略，臨大順路及龍文街開發基地建築退縮增加車道空間，另規畫5分鐘內步行轉乘捷運凹仔底站等。輕軌路幅也從原10.8公尺縮小至車站段9.6公尺、路線段9公尺。

此外，大順路雨豆樹就地保留原則及全面造街，206棵雨豆樹就地保留。龍德新路寬度20公尺拓寬至26公尺，未來並東向延伸至民族一路，全長1370公尺，成為大順一路替代道路，預估移轉大順路交通量28％。

輕軌島式月台也將改為側式月台，將月台拆分為上、下行，寬度自4公尺縮為2.5公尺。另沿線7.3公里共取消路邊停車格345格，但市府協調學校釋出及檢討新增公、私有路外停車格約3000格，並新增48格臨停卸貨彎，補足民眾停車及卸貨需求。

交通局長張淑娟說，經交通動態模擬，輕軌上路後道路維持既有服務水準甚至更優。而未來輕軌沿線41處號誌路口，將有17個路口因車站禁止左轉，不過前後路口仍可左轉，評估交通影響不大。

捷運局並表示，沿線民眾最關切的交通及噪音問題，市府委託專業顧問公司進行動態模擬分析，顯示路口模擬成果是正面的，輕軌上路後道路服務水準未變差，輕軌號誌、車輛產生的噪音也符合噪音管制標準。

捷運局表示，輕軌優化措施調整後，除了場站位置及部分微調路段需要辦理變更外，其餘路段復工後即可立即施作。優化後的新方案也已送交通部、環保署審查。