雙11到高雄市結婚登記送金鏟子 預約11點還可獲贈印章

明天11月11日，是很多購物網站所謂的「光棍節」，高雄市民政局藉此鼓勵情侶們脫離單身共組家庭，因此推出限量禮送給這一天辦理結婚登記的新人，而且異性、同性新人都有禮物。

民政局表示，明天高雄市到各戶政事務所完成結婚登記的新人，戶所將送上金鏟子好運（孕）禮盒一份；如成功預約於明天上午11時辦結婚登記的新人，除可獲贈金鏟子禮盒外，戶政所將再加碼贈送印章一對，限量11份，預約結婚登記的新人即免攜帶印章，只需備齊國民身分證、結婚書約及戶口名簿等即可完成結婚登記。

民政局表示，同性朋友明天辦理結婚登記，戶政所準備甜蜜繽紛色彩的馬卡龍祝福新人脫單。