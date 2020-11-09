30歲男發燒吐瀉掛急診 竟需電擊還裝迷你葉克膜救命

澎湖縣30歲李姓男子上月底發燒、上吐下瀉，到衛福部澎湖醫院急診，以為只是感冒，不料醫生卻診斷為「急性心肌炎」，在急診室就馬上進行電擊急救，之後以迷你葉克膜治療，歷經2個星期加護病房、普通病房照料，今天終於康復出院，院方替他切蛋糕慶祝，他也獻花感謝醫療團隊。

「鬼門關前走一遭！」李姓男子表示，沒想到病情會到這麼嚴重，自己都嚇到，這次讓他生命很有體會。

衛福部澎湖醫院指出，李姓男子在10月25日出現高燒、腸胃炎症狀，到急診就醫，醫師檢察他心律不整，將瀕臨休克，研判是死亡率極高的急性心肌炎，告知他病情嚴重，李原本還不想住院，但在急診室就上演急救電擊。

院方指出，心臟內科醫師鄭又誠對李姓男子做「經皮心肺輔助法（PCPS，又稱迷你葉克膜）」，經過9天治療、本月3日拔除迷你葉克膜，狀況趨於穩定，4日轉普通病房。

醫師鄭又誠表示，心肌炎是心臟肌肉的急性發炎反應，多為病毒感染造成，輕者可能無症狀，重者卻可在數小時或數天內死亡；心肌炎病發前常出現上呼吸道感染或消化道感染，以及其他病毒性疾病的症狀例如發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐、腹瀉、肌肉酸痛、疲倦乏力、臉色蒼白等，症狀相似容易被忽略。

鄭又誠也說，當心肌嚴重發炎，進而影響心臟收縮力與電氣傳遞時，就會導致急性心臟衰竭，出現心悸、胸痛、心搏過速或過緩，甚至休克，若沒有暫時的心臟節律器或俗稱「葉克膜」的體外循環機等及時維生系統來控制治療，死亡率恐高達100％；雖發病快速又猛烈，但醫師有專業正確判斷、病人及家屬有極高警覺性，即使死亡率高，早期發現且及時介入，幾乎不會留下後遺症。