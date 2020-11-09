租屋無奇不有 高雄出現月租2500元的「廚房雅房」

把廚房改造成「雅房」分租，怎麼可能？高雄市三民區大福街一棟大樓，在廚房內擺張床，每月就出租2500元，引發熱議。

有網友在租屋網看到南部某區雅房出租訊息，指可以開伙，養寵物，附床、冰箱、熱水器、洗衣機，月租只要2500元，結果後來發現，這間雅房內的床鋪，捱著流理台、櫥櫃，分明就是廚房！

早年在台北，有人把做成不隔間宿舍，一桌一床分割出租，也有人利用樓梯間的空間改造出租雅房，空間超級狹小，多半租給較無經濟能力的窮學生，但現在高雄出現「廚房雅房」。

這間出租雅房位在三民區大福街一棟社區大樓，床位約3坪大，打契約後第一個月半價，並附水、管理等費，據了解，從事保全的房東將廚房安上床位招租，PO網沒幾天就被租走，最近才剛空下來。