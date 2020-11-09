脊髓損傷運全國運動會 屏東縣府貼心打造共融選手之夜

第20屆脊髓損傷者全國運動大會將在11月14、15日在屏東仁愛國小舉辦，縣府今年特別增設「選手之夜」14日晚間在縣立體育館前草地舉行，讓選手們有更障礙觀賞環境，打造可容納300台以上的輪椅木棧平台觀賞，打造共融選手之夜，邀請大家到場為選手們加油打氣，為這群生命鬥士鼓勵。

屏東縣長潘孟安說，為迎接來自各縣市的脊髓損傷運動員，縣政府結合各局處力量，以全中運的規格為運動會設計主視覺，副總統賴清德為公益發聲拍宣導影片，與特別準備的共融選手之夜，是20年來最特別的脊髓損傷運動會。運動會以「POWER UP平等融合力量無限」為主軸，有來自全國共20縣市代表隊伍、410名選手參加。

屏東隊選手楊伊宸在11年前發生意外，遭鐵捲門重擊，造成爆裂性骨折，下半身癱瘓，當時剛離婚、小孩才1歲多，人生谷底，一度走不開，封閉自我，她在傷友鼓勵下，接觸到輪椅羽球，釋放壓力，2015年正式踏上國際舞台，也感謝一路以來傷友鼓勵支持，她說，「堅持、勇敢面對」，發現原來脊椎損傷也有無限可能。

潘孟安說，縣府長期關注身心障礙者社會參與的權益，2016年起陸續邀請身心障礙者一起經歷過墾丁後壁湖浮潛、大鵬灣體驗輪椅攀繩、沙灘輪椅海中漂浮以及手搖單車騎乘，感受史上最美也最無障礙的「我屏東，我驕傲」台灣燈會，高屏溪畔並肩讚嘆璀璨國慶煙火，還有在台灣設計展中讓身心障礙者一起參加超級狂服裝走秀等活動，打造全人友善共融環境，創造完美回憶。

社會處指出，第20屆脊髓損傷者全國運動大會比賽項目有輪椅男女混合射箭、桌球、鉛球、鏢槍、鐵餅、輪椅競速、輪椅競速400公尺接力等項目，也安排輪椅體驗趣味競賽，邀請大眾體驗；選手之夜由主持人巴鈺領軍，除邀請趙傳、周蕙、蕭煌奇、小提琴家康妮媚外，更增加視障鋼琴家黃裕翔、小蝦米視障人聲樂團、輪椅舞者郭文生與黃薏蓉等，向選手們致敬。