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爭取台積電投資高雄 廖泰翔：用兩百分努力

中央社 / 高雄9日電

爭取台積電到高雄投資預期會帶來龐大的經濟效益，民進黨市議員陳致中質詢高市府態度。經濟發展局長廖泰翔宣示會以「百分之兩百的努力爭取投資」，備足土地及水、電供應。

陳致中在議會財經部門就產業經濟發展議題指出，雖然台積電表明暫時沒有到高雄投資的計畫，但他期待台積電投資案。他說，光是台積電在南科投資5奈米、3奈米廠的金額就破新台幣1兆元，單就台積電而言可創造近萬人就業機會，如帶動上下游產業聚落就業人數就是倍數。

他說，近來台南市經濟發展快速，房地產也受惠加值，質詢市府是否持續爭取台積電投資高雄。廖泰翔答詢表示，「市府百分百尊重廠商投資意願，會以百分之兩百的努力爭取投資」。他說，雖然目前台積電沒在高雄投資，但產業鏈而言高雄有受惠。

陳致中質詢爭取台積電投資高雄，業者可能猶豫的困難為何？廖泰翔表示，爭取投資要有天時、地利、人和，台積電5奈米今年底量產，接著有3奈米、2奈米；重要的是當業者要擴廠時高雄市是否備足土地、水、電等。

被追問是否準備好了？廖泰翔說，目前依時程積極準備完成中，包括橋頭科學園區、仁武工業區積極開發中，盼在對的時間提出足夠的土地及水電等。廖泰翔坦言目前尚未做足還在努力中，但允諾「投入兩百分的努力爭取」。

高市府先前曾表示，在橋頭科學園區開闢後，將結合路竹科學園區的華邦電子、楠梓加工出口區的日月光半導體、台南的科學園區，打造南部科技走廊，成為全世界最有價值的半導體產業聚落。

台積電 奈米

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