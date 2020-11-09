結束延宕停工 陳其邁明天宣布輕軌二階復工

高雄輕軌二階爭議路段，一度因沿線居民有疑慮，導致停工延宕，市府提出優化方案，並近日民調指有7成民眾支持。雖然藍營議員今也公布民調，指近8成民眾從沒有或很少搭乘等，不宜輕率復工；不過市長陳其邁預計明天上午開記者會宣布復工。

高雄輕軌二階爭議路段延宕，市府民調顯示經過交通動態模擬評估，並優化路型以解決民眾疑慮，高達7成民眾支持復工，陳其邁預計今日上午舉行輕軌二階復工記者會，宣布復工。

高雄市捷運局表示，市府團隊積極解決輕軌困境的努力有目共睹，輕軌二階工程已完成噪音、41個優化路口的動態模擬，並提出9項優化調整方案及2項行政配套措施，經過客觀及科學化的數據佐證，資料顯示路口模擬成果是正面的，輕軌上路後道路服務水準未變差，輕軌號誌、車輛產生之噪音亦符合噪音管制標準。

捷運局說，民眾擔心交通擁擠問題，可搭配9大優化配套方案、輕軌沿線整體路口號誌管理及路口轉向管理來改善。市府及輕軌工程技術團隊已做好準備，明天將透過記者會方式向市民報告。