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高雄推5G AIoT超前部署 陳其邁籲中央主導開發高軟二期

聯合報 / 記者徐如宜楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁力推高雄軟體園區二期開發案，經濟部長王美花表示先成立專案小組，儘快評估辦理。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁力推高雄軟體園區二期開發案，經濟部長王美花表示先成立專案小組，儘快評估辦理。記者徐如宜／攝影

立法院經濟委員會今天到高雄軟體園區，考察高雄經濟建設規畫及執行進度，並進行座談。高雄市長陳其邁力推高雄軟體園區二期開發案，利用中油「特倉三」土地，中央與地方攜手開創「亞洲新灣區5G+AIoT創新園區」。經濟部長王美花表示先成立專案小組，儘快評估辦理。

經濟部王美花部長率隊至高雄軟體園區進行報告，並與高雄市政府相關局處首長就推動高雄高科技與新創產業，進行雙向交流座談，台糖、中油、台糖公司等國營事業董事長及相關單位首長也出席。

高雄市副市長羅達生指出，加工出口區高軟園區帶動高雄深耕數位科技產業，10年來高軟園區帶動高雄數位內容產業倍數成長，而高軟園區土地出租率100%，即將面臨缺地問題。「5G+AIoT科技因疫情加速發展，成為高雄新機會，錯過將不再！」

「高軟園區空間滿載，急具擴編需求！」陳其邁表示，不管是合作開發、公辦都更或設定地上權，最後都需要中央的介入，所以他建請經濟部即刻啟動高軟園區二期開發，將約5.7公頃中油特倉三土地定調為高軟二期的開發案，由經濟部全權主導開發及營運。中油與加工出口區管理處簽訂合作開發契約，提供土地開發，加工出口區管理處編工程預算開商及招商。希望高軟二期在111年底前，能夠完成至少一棟建築物，供5G+AIoT業者進駐，並於6年內完成全區的開發。

高雄市長陳其邁表示，高雄推動5G、AIoT的腳步不斷往前，而且是超前部署，不只在硬體方面著手規畫高雄軟體科學園區二期，軟體整合方面更將在本月30日和國際知名大廠、亞馬遜、國內的中華電信等資訊業者，簽訂MOU，成立「5G、AIOT大聯盟」，以「大廠帶小廠」的方向，實質帶動亞灣區最新的數位科技產業發展。

立委賴瑞隆表示，中油特倉三就高軟附近，地點位置很好，未來挹注國家資源，發展力道更強，市府所提出的建議，將列入考察決議中，請經濟部考量研擬方案。

立法院經濟委員會今天到高雄軟體園區，考察高雄經濟建設規畫及執行進度，並進行座談。記者徐如宜／攝影
立法院經濟委員會今天到高雄軟體園區，考察高雄經濟建設規畫及執行進度，並進行座談。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁力推高雄軟體園區二期開發案，利用中油「特倉三」土地，中央與地方攜手開創「亞洲新灣區5G+AIoT創新園區」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁力推高雄軟體園區二期開發案，利用中油「特倉三」土地，中央與地方攜手開創「亞洲新灣區5G+AIoT創新園區」。記者徐如宜／攝影

中油 高雄市

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